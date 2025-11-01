Pablo Villa roza el podio en la SDT de Mallorca y Namberger reina

Mallorca vivió una noche de trail perfecta en la Serra de Tramuntana. Bajo un cielo despejado y temperaturas suaves, el alemán Hannes Namberger conquistó la SDT de la UTMB, la prueba reina de 138 kilómetros y 5.350 metros de desnivel positivo, firmando una actuación de autoridad que lo confirma entre los grandes del circuito internacional.

La carrera arrancó ayer a las 22:00 horas desde Cala Estellencs, iluminada por cientos de frontales que dibujaron una serpiente luminosa en la montaña mallorquina. A diferencia de 2024, cuando una DANA obligó a suspender la prueba, esta edición se celebró con un tiempo espléndido: sin lluvia, sin viento y con un sol brillante en el tramo final hacia Sóller.

Namberger, que luchó con Théo Detienne hasta el tramo final de la prueba, se impuso con un tiempo de 13:37:31 y entró exhausto en meta con su hijo en brazos. El francés acabó segundo a menos de veinte minutos, y el también galo Nicolas Gourdon fue tercero.

El español Pablo Villa, campeón de la TDS 2019, completó una carrera sólida y estratégica para terminar cuarto con 15:15:48, siendo el mejor nacional en meta.

Doble premio para Namberger

Además del prestigio deportivo de ser el primer campeón de la SDT en Port de Sóller, los tres primeros clasificados obtuvieron clasificación directa para el UTMB de Mont-Blanc 2026, la gran final del circuito en Chamonix. Un doble premio que hace aún más especial el triunfo de Namberger en tierras mallorquinas.

La edición 2025 deja atrás la sombra del temporal y confirma a Mallorca como un destino trail de primer nivel. La Tramuntana volvió a latir con fuerza entre piedra, mar y público entregado.