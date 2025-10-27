Pablo Villa, en busca de la victoria en la SDT 2025 de la Mallorca by UTMB

La Serra de Tramuntana (SDT) volverá a convertirse del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025 en uno de los epicentros del trail mundial. Con sus 100 kilómetros y más de 5.000 metros de desnivel positivo, la prueba reina de la Mallorca by UTMB promete una edición de altísimo nivel tras el estreno accidentado de 2024, cuando una DANA obligó a suspender las distancias largas. Este año, la organización regresa con más experiencia, un despliegue logístico reforzado y un cartel élite que la consolida dentro del circuito UTMB World Series.

El gran nombre español es Pablo Villa, uno de los corredores más completos del panorama internacional y con pasado glorioso en Chamonix, donde ganó la TDS de 2019 junto a François D’Haene. El leonés llega con hambre tras un curso de transición y con el objetivo de reencontrarse con la victoria en una carrera en la que pondrá el punto y final a la temporada.

Su 2025 se resume con el octavo puesto en la Transvulcania, el triunfo en la Mozart 100, su desafortunado DNF en la UTMB de Montblanc y la victoria en el Grande Trail Serra d'Arga.

Namberger y Ausserhofer, los rivales

Frente a él se alinean tres de los nombres más potentes del circuito europeo. El alemán Hannes Namberger, con un UTMB Index cercano a 900, es el rival más temible. Su victoria en el Lavaredo Ultra Trail 2024 y su experiencia en pruebas como Transgrancanaria o UTMB le sitúan en la primera línea de aspirantes al triunfo. Su fortaleza física en los grandes desniveles y su ritmo constante en terreno técnico lo convierten en un corredor difícil de descolgar.

A su lado, Philipp Ausserhofer (Italia) encarna la precisión y regularidad del corredor alpino. Embajador de Scarpa, ha firmado un 2024 sólido con podios en el Gran Trail Courmayeur y la Eiger Ultra Trail, demostrando una madurez competitiva que lo mantiene siempre cerca del podio. Completando el trío internacional, Nicolas Gourdon (Francia) llega con la confianza de una temporada brillante en las UTMB World Series y con un estilo agresivo que puede dinamitar la carrera si se decide a atacar desde lejos.

La SDT no es solo una carrera: es una experiencia sensorial por una de las cordilleras más bellas del planeta, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. El trazado serpentea entre encinares, pueblos de piedra y vistas al mar, con pasos míticos como el Coll de Sóller o los caminos que conducen hacia Pollença. El clima otoñal y la posibilidad de cambios bruscos de temperatura añaden un componente estratégico que pondrá a prueba la resistencia y la cabeza de los corredores.

La edición 2025 de Mallorca by UTMB también ampliará su cobertura mediática. El seguimiento en directo a través de UTMB Live, el sistema de cronometraje GPS y la retransmisión parcial en streaming permitirán vivir la carrera casi desde dentro.