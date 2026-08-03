Pablo Ojeda, nutricionista: "Si quieres adelgazar, no te castigues pasando hambre. Haz todo lo contrario"

Eliminar alimentos de la dieta, renunciar a los postres o pasar hambre son algunos de los errores más habituales entre las personas que intentan perder peso. Aunque reducir drásticamente la ingesta de alimentos puede parecer una solución eficaz al principio, a largo plazo suele tener el efecto contrario.

Cuando el cuerpo recibe menos nutrientes de los que necesita durante un tiempo prolongado, entra en alerta, comienza a gastar menos energía y almacena el exceso en forma de grasa, lo que acaba dificultando la pérdida de peso.

Por eso, los expertos en nutrición recomiendan adoptar hábitos alimenticios sostenibles en lugar de recurrir a dietas demasiado restrictivas. Comer de forma consciente y equilibrada, sin prohibirse determinados alimentos ni pasar hambre, permite adelgazar y mantener los resultados a largo plazo.

El nutricionista Pablo Ojeda desvela la fórmula para acabar con la hinchazón abdominal. / SERVICIO ESPECIAL | INFORMACION / El Periódico

El nutricionista Pablo Ojeda compartió hace un tiempo un consejo para todas aquellas personas que buscan perder peso: "No elimines esto si quieres adelgazar para siempre. No elimines alimentos. No te prohíbas postres. No limites cantidades. No te castigues pasando hambre, haz todo lo contrario".

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el experto explicó que, en vez de reducir la variedad de alimentos, se debería aumentar, incorporando "ingredientes estratégicos" y algunos alimentos ricos en nutrientes que ayudan a aumentar la sensación de saciedad.

En porciones pequeñas, los frutos secos son un snack ideal para tu salud. / Shutterstock

Según el experto, las frutas y verduras frescas, los cereales integrales, las legumbres, las semillas y los frutos secos son ideales, ya que tienen un alto contenido de agua y fibra, son bajos en calorías y "dan tanta saciedad que no necesitarás comer tanto".

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Además, Ojeda también insistió en la importancia de mantener el ejercicio diario: "Vas a ver que sin prohibiciones vas a conseguir bajar volumen y peso para toda la vida".