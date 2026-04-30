Pablo Iglesias, entrenador y osteópata: "Andar es maravilloso, pero no es suficiente para tu salud"

Quizás caminar esté considerado como el ejercicio más accesible y recomendado para mejorar tu salud de forma rápida y efectiva. Sin embargo, el entrenador y osteópata Pablo Iglesias, advierte de que, aunque es una práctica muy beneficiosa, no es suficiente por sí sola para mantener un buen estado físico.

"Caminar es maravilloso y está sumamente infravalorado", afirma el experto. Según cuenta, este gesto cotidiano ayuda a lubricar las articulaciones, favorece la movilidad y genera movimientos de rotación que contribuyen al bienestar del cuerpo.

Además, como muchos de vosotros habéis escuchado previamente, caminar también tiene efectos positivos sobre la columna, ya que facilita la hidratación de los llamados discos intervertebrales.

¿El problema? Según sostiene Pablo Iglesias, muchas personas ni siquiera alcanzan un nivel mínimo de actividad diaria. El sedentarismo sigue siendo uno de los grandes enemigos de la salud y la falta de movimiento está detrás de muchos dolores físicos: "estamos doloridos porque no utilizamos nuestro cuerpo".

Calistenia / SPORT.es

Aun así, Iglesias advierte de que limitarse solo a caminar puede quedarse corto. Aunque es un buen ejercicio cardiovascular, no trabaja aspectos clave como la fuerza muscular o el control postural, fundamentales para evitar molestias y lesiones a largo plazo.

"El dolor suele venir de malas posturas y retracciones musculares", explica. Por eso, considera imprescindible complementar las caminatas con ejercicios que ayuden a alinear el cuerpo y fortalecer la musculatura profunda.

Entre las opciones recomendadas, el osteópata menciona disciplinas como el pilates o la calistenia, siempre que se practiquen correctamente. No obstante, subraya que no se trata tanto del tipo de ejercicio como de cómo se realiza y de la conexión con el instructor.

Para el experto, la clave del bienestar físico está en combinar movimiento diario con trabajo de fuerza y control postural. No se trata de entrenar al límite, sino de mantener una rutina equilibrada y constante.