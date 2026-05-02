Pablo Ibáñez repite y hace historia en el Camí de Cavalls: "Hay músculos que ni sabía que existían hasta ahora"

Hay maneras y maneras de revalidar un título. Y la de Pablo Ibáñez está en una categoría aparte. En el Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear 2026, el corredor vasco hizo historia tras bajar a 18:09:51 el tiempo récord de la prueba reina, la de 185km, que volvió a hacer vibrar a la isla balear en un fin de semana para el recuerdo.

Desde las 15:30h del viernes hasta el mediodía del sábado, sin tiempo para descansar, el corredor de Bilbao sorteó cuestas, pendientes, playas, rocas y estrechos caminos que dieron la vuelta completa a Menorca. Es la magia de un Camí de Cavalls que volvió a reunir al mundo trail en la isla con un evento imperdible para todo amante de la competición por montaña.

Pablo Ibáñez, que se sacó la espinita en 2025 tras perder en la línea de meta en 2024, confirmó este 2026 que es el mejor en distancia larga en la isla en la actualidad. Se quedó en 18:09:51, más de media hora más rápido que el tiempo de Tòfol, leyenda también del Camí de Cavalls.

Salida del 185K Trail Menorca CdC 26 / José Miguel Muñoz

"Me siento liberado", explicó a SPORT tras la prueba. "Nos ponemos objetivos y retos y cuando los ves materializados, más contento no puedes estar", apuntó. Llegó visiblemente exhausto, como solamente se puede estar tras más de 18 horas corriendo y dando la vuelta a una isla como Menorca: "Tengo las piernas reventadas, la espalda, las plantas de los pies, es dolor generalizado", explicó.

"Ahora mismo, hay músculos que yo creo que no sabía que existían hasta ahora", ironizó. El vasco llegaba tras ganar en 2025, pero no se esperaba repetir triunfo con un tiempo impensable: "Ni en los mejores sueños pensaba que podía acercarme al récord de Tòfol", reconoció. "Ha salido mejor de lo que esperaba".

Salida del 185K Trail Menorca CdC 2026 / José Miguel Muñoz

Los dos últimos tramos de avituallamientos fueron los más duros para Pablo: "Son tramos intercalados de asfalto con 5 o 6 kilómetros de acantilado de piedra que después de 17 horas se hacen durísimos", apuntó. "Parece que Ciutadella no llega nunca. Recomiendo el recorrido para hacerlo por etapas más que para correrlo, porque es una lástima que nosotros pasamos casi 10 horas de noche y te pierdes mucha parte bonita de la isla".

El secreto de Pablo se resume, como él mismo indica, en "chaladura mental". Así lo explica el vasco: "Es obsesión por mejorar, por competir, al final es lo que nos llama sobre todo. Este deporte es más una lucha contra uno mismo, contra tus tiempos, contra tus sensaciones. Esto no es como el fútbol; aquí vamos contra ti mismo", finalizó.