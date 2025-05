Pablo Ibáñez y Laia Diez brillan en una Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear con récord de participación

Una vez más Menorca ha sido mucho más que una isla: ha sido el escenario de una aventura colectiva que une deporte, naturaleza, cultura y territorio. La XIII edición de la Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear ha reunido a más de 2.500 corredores de 18 países, confirmando su crecimiento como una de las grandes citas del trail running nacional e internacional.

A lo largo del histórico GR-223, el Camí de Cavalls, se ha vivido una travesía que va más allá de lo puramente competitivo. Una aventura de superación personal que ha llevado a miles de corredores a descubrir de manera única la isla de Menorca. Lo han hecho a través de un sendero que les ha conducido a través de calas vírgenes, bosques puramente mediterráneos y a conectar con siglos de historia.

Pablo Ibáñez, el nuevo rey de la TMCdC

Más de 300 corredores tomaron el viernes la salida escalonada desde Ciutadella con un mismo sueño: conquistar la prueba reina, que vuelve a demostrar por qué es una de las más duras y bonitas del mundo. Los 185 kilómetros de recorrido y más de 3.500 metros de desnivel positivo dan la vuelta a toda la isla, de día y de noche, superando tramos técnicos, playas de arena blanca y zonas de gran valor ecológico como el Parc Natural de s’Albufera des Grau. La noche no ha sido fácil por una tormenta que ha sorprendido a los corredores durante la madrugada, añadiendo aún más dificultad al desafío.

El reloj marcaba un poco más de las 10 de la mañana cuando la plaza de Es Born rompió a aplaudir. La ocasión lo merecía. Todos esperaban con emoción al corredor vasco, Pablo Ibáñez. No ha sido para menos, sobre todo porque volvía al Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear con una única intención, tras aquella segunda plaza que dio la vuelta al mundo: reconciliarse con la carrera y consigo mismo. Este sábado, 365 días después de aquel adelantamiento tan cerca de la meta, ha saboreado el triunfo.

Pablo lo ha logrado y se ha quitado esa espina que le ha acompañado durante tanto tiempo y lo ha hecho, además, con un espectacular crono de 18h 45 minutos y 23 segundos, a menos de treinta minutos del impresionante récord logrado por el mallorquín Tófol Castañer en 2023 (18h 19’ 50”).

“He tenido presente la carrera de 2024 durante 185 kilómetros. He estado pensando en lo que pasó, sobre todo, a nivel de salud porque no sabía si podría pasarme algo igual o similar. Además, soy una persona bastante insegura y me ha costado bastante creerme que sería capaz de hacerlo y sobreponerme al papel de favorito tampoco ha sido fácil de gestionar. Me han acompañado las dudas hasta Maó, pero ahí se han disipado y ya, entonces sí, gracias a los ánimos de la gente y viendo mis sensaciones he visto que sí podía hacerlo”, declaraba un Pablo Ibañez notablemente emocionado a su llegada.

Con una diferencia de más de dos horas ha cruzado la meta el segundo, el italiano Roberto Mastrotto (20h 48’ 17”); mientras que el podio lo ha completado el corredor balear, Guillem Caldés (21h 37’ 25”). Juan María Jiménez y Joan Solanas Abadia han cerrado el top 5.

Laia Diez suma una nueva victoria a su palmarés

No menos emocionante ha sido la carrera femenina, donde Laia Diez se ha alzado con su tercera corona. Tras su triunfo en 2013 y 2016, la corredora catalana ha cruzado de nuevo la meta en primera posición. Un crono de 24 h 40’ 32” le ha valido para imponerse en esta prueba de ultra distancia.

Feliz. Así ha cruzado la meta Laia, en una prueba que define como “mi carrera, me encanta correr aquí”, ha afirmado a su llegada. La atleta catalana tenía como único objetivo “cerrar el círculo y disfrutar”. Aunque los inicios no fueron fáciles debido a problemas estomacales, logró reponerse y encontrar en la noche el empuje necesario para meterse de nuevo en carrera. Ahora, tras esta victoria, Diez asegura que deja de competir en carreras de ultra distancia para priorizar “a su familia”.

Laia Diez, nueva campeona de la TMCdC / ©José Miguel Muñoz

Emoción y mucha competición en el resto de distancias

La madrugada del sábado, a la 1:00h, arrancaba desde Maó la Trail Costa Nord 100K (TMCN), una de las pruebas reinas del evento menorquín. El sector norte, agreste y rocoso, volvió a exigir lo mejor de cada corredor en un trazado espectacular, cruzando enclaves como Cala Pilar, Cavalleria o Algaiarens antes de llegar a Ciutadella.

El triunfo ha sido para José Luis García Pujades (8h 31’) e Isla Smith (10h 1’ 20”), quien, además de coronarse campeona, firmó una actuación estelar que la situó entre los cinco primeros clasificados de la general.

Cinco horas más tarde, desde Es Castell, han tomado la salida los participantes de la Trail Costa Sud 85K (TMCS). Con un perfil más rápido, pero no exento de dificultad —1.600 metros de desnivel positivo—, el recorrido ofrece una travesía por lugares tan emblemáticos como Macarella, Trebalúger o Son Saura. La victoria fue para Xavi Villalonga (7h 15’ 28”) y Celine Aujogues (9h 3’ 40”).

La actividad no cesaba, y a las 8:00h del sábado ha llegado el turno de otras dos pruebas: la Petit Trail Costa Nord 58K (PTCN), desde Fornells, y la Petit Trail Costa Sud 44K (PTCS), desde Es Migjorn Gran. En la PTCN, el mítico Tòfol Castanyer se ha impuesto con autoridad (4h 44’ 28”), acompañado en el podio femenino por Judith Sánchez (6h 4’ 9”). En la PTCS, los más rápidos han sido Donatello Rota (3h 14’ 41”) y Cris Milla (4h 13’ 40”).

Finalmente, por la tarde se ha celebrado la Short Trail Costa Nord 27K (STCN), con salida en La Vall (Ciutadella). Un trazado breve, pero técnico, que ofrece una dosis intensa de trail para quienes buscan una experiencia más condensada. El corredor de Berga (Barcelona) Toni Baños (1h 42’ 6”) ha sido el primero en cruzar la meta y Natalia González (1h 56’ 20”) se ha impuesto en categoría femenina.

La emoción no se concentró solo el sábado. El viernes por la tarde, la Starter 11K desde Cala Binimel·la se dio el pistoletazo de salida al fin de semana. Una carrera con un recorrido sin grandes dificultades, pero con mucho encanto. Una prueba ideal para debutantes y corredores populares, donde se han impuesto los atletas de Joma Andrés Jiménez y Mónica Vega.