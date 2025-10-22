Pablo Ibáñez debutará en 3 Días Trail Ibiza 2025 en la distancia Ultra

Pablo Ibáñez afrontará su primera participación en los 3 Días Trail Ibiza (28-30 de noviembre) con una mezcla de ilusión y ambición. El corredor del equipo Kailas Fuga disputará la Ultra de 73,5 kilómetros, prueba reina del evento, que une Dalt Vila y Sant Josep de sa Talaia, en lo que será su debut absoluto en la isla pitiusa.

El vizcaíno llega tras firmar una temporada excepcional. En 2024 protagonizó uno de los momentos más emotivos del trail español al perder la victoria del Trail Camí de Cavalls de Menorca a apenas 50 metros de la meta. Un año después, se redimió con una actuación impecable: lideró de principio a fin y se impuso con autoridad. Además, suma un cuarto puesto en la Ultra de Canfranc 2022 y un podio en la UTTGN Tarragona 2025.

Sobre su estreno en Ibiza, Ibáñez reconoce que afronta el reto “con muy buenas sensaciones” y sin contratiempos físicos. “He conseguido sumar muchas horas durante el año, sin parones por enfermedad o lesión, y eso te lleva a sacar lo mejor de ti”, apunta el vasco.

El atleta confía en que su rendimiento sea alto: “Creo que tendré opciones de victoria. El perfil se adapta muy bien a mis características. Si viene algún top mundial, habrá que confiarlo todo a un día excepcional, pero ilusión no me faltará”.

El 3 Días Trail Ibiza 2025 ha batido récords con más de 1.000 participantes y un cartel de lujo encabezado por Pau Capell, Núria Picas y Chema Martínez. Una edición que refuerza el prestigio de la prueba y consolida a Ibiza como una de las capitales del trail running nacional.