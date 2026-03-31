El Outdoor Impact Summit 2026 ya tiene programa: estas son las claves del evento de referencia del sector

La industria outdoor ya tiene una de sus fechas marcadas en el calendario de 2026. Riva del Garda acogerá los días 14 y 15 de mayo la segunda edición del Outdoor Impact Summit, una cita que aspira a consolidarse como uno de los grandes foros europeos para debatir, aterrizar y exigir compromisos reales en materia de sostenibilidad dentro del negocio del deporte y del aire libre. Tras su estreno en Múnich en 2025, el encuentro regresa con más peso, más nombres y un enfoque mucho más pegado a la realidad de la cadena de suministro, de las marcas y de los responsables de toma de decisiones.

Organizado por European Outdoor Group y el grupo MagNet, en colaboración con Green Media Lab, el evento se integrará dentro de la European Outdoor Week y convertirá durante varios días la zona del Garda Trentino en un punto de referencia para el ecosistema outdoor. El mensaje de esta edición no deja demasiado margen para la ambigüedad: "Sin excusas". El lema refleja bastante bien el momento que vive el sector, cada vez más presionado por la regulación, por la vigilancia del consumidor y por la necesidad de demostrar con hechos lo que durante años muchas compañías han comunicado con palabras.

La cumbre arrancará con la bienvenida de Christian Schneidermeier, de EOG, y entrará de lleno en uno de los conceptos más repetidos, pero también más difusos, dentro de la industria: el impacto. La ponencia inaugural de Bowie Miles, titulada "¿Qué es el impacto? y por qué debemos hablar de todo ello", pondrá sobre la mesa una idea incómoda para muchas empresas: no basta con destacar lo positivo, también hay que medir lo que se evita, lo que se reduce y, sobre todo, lo que todavía no se está haciendo bien.

A partir de ahí, el programa mezcla visión estratégica y casos prácticos. Habrá espacio para la comunicación responsable con una caminata y conversación guiada por Greenroom Voice y Suston, para proyectos medioambientales impulsados por EOCA y Sea to Summit, y para analizar cómo transformar el trail running hacia modelos de eventos más sostenibles junto a Protect Our Winters. También tendrán presencia temas como la inclusión, la reducción del plástico de un solo uso y la necesidad de comunicar con credibilidad para no deteriorar la confianza del consumidor. En ese bloque aparecen nombres como Amazon, AllTrails o Above the Clouds, lo que da una idea del nivel y del alcance del debate.

Uno de los grandes aciertos del summit está en que no se quedará en el diagnóstico. La economía circular será uno de los ejes fuertes del programa, con sesiones dedicadas al final de vida del producto, la recogida, la clasificación, el reciclaje, las devoluciones y la reparabilidad. Habrá talleres con Decathlon sobre marcos de reparación aplicados al negocio minorista, debates sobre retirada responsable de producto y un bloque específico sobre responsabilidad ampliada del productor, una cuestión cada vez más sensible para marcas y distribuidores por su impacto operativo y regulatorio. También se abordará la trazabilidad digital y el modo en que la industria puede comunicar sostenibilidad sin caer en mensajes vacíos o directamente en greenwashing.

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La segunda jornada abrirá además otro frente relevante: la gobernanza y el liderazgo dentro del sector. Hannah Worthington, de Astraia, presentará un análisis sobre un centenar de grandes marcas y la creciente integración de objetivos ESG en la remuneración de los directivos. Ese punto enlazará con un panel centrado en la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad y en cómo construir vías reales para que el liderazgo femenino gane peso en los espacios donde se toman decisiones.