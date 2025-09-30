Todo preparado para la 16ª edición de la OTSO Ultra Trail Serra Montsant‑Costa Daurada

La Serra de Montsant, un macizo abrupto del Priorat famoso por sus paredes verticales y sus eremitorios, se prepara para recibir de nuevo a cientos de corredores de montaña. El 11 de octubre de 2025 se celebrará la 16ª edición de la OTSO Ultra Trail Serra Montsant – Costa Daurada (UTSM). Esta prueba, nacida en 2009, se concibió como un punto de encuentro entre el entorno natural del Parque Natural de la Serra de Montsant, los habitantes de sus pueblos y los deportistas que recorren los senderos. En sus quince años de vida ha visto aumentar el número de participantes y se ha convertido en una referencia del trail catalán.

Desde sus orígenes, la UTSM quiso ofrecer “una experiencia de correr en libertad y semi‑autonomía” a través de un territorio marcado por la tradición eremítica. Los ascetas y anacoretas elegían Montsant como refugio de contemplación; hoy son los corredores quienes desafían sus barrancos y ermitas. Para la edición de 2025, la organización mantiene la filosofía de respeto a la naturaleza y al patrimonio histórico, pero añade una novedad: el sello de calidad Green Footprint, que refuerza su compromiso medioambiental.

Distancias, desniveles y puntuaciones

La prueba reina es la Ultra Trail de 63 kilómetros (64,3 km reales) con un desnivel positivo de 3.470 metros. Esta carrera otorga 3 puntos ITRA y es clasificatoria para la UTMB 100K. Los corredores disponen de 15 horas para completar el circuito y tomarán la salida a las 8:30 h desde la piscina municipal de Ulldemolins. A lo largo del recorrido hay ocho puntos de avituallamiento con agua, refrescos, fruta, bocadillos y pasta.

Además de la ultra, el 11 de octubre se disputarán otras cuatro distancias:

Maratón Serra de Montsant (44 km) : 2 ITRA points y clasificación UTMB 50K. El desnivel positivo es de 2.343 m y los corredores saldrán a las 8:30 h ; disponen de 10 horas para acabar.

: 2 ITRA points y clasificación UTMB 50K. El desnivel positivo es de y los corredores saldrán a las ; disponen de 10 horas para acabar. Trail 25 k : recorrido de 24,7 km y 1.263 m de desnivel positivo ; la salida se dará a las 9:30 h y el tiempo máximo es de 6 horas. Esta prueba puntúa con 1 ITRA point y 39 puntos de la Trailseries.

: recorrido de y ; la salida se dará a las y el tiempo máximo es de 6 horas. Esta prueba puntúa con 1 ITRA point y 39 puntos de la Trailseries. Trail/Trek 11 k : recorrido de 11 km con 621 m de desnivel positivo ; la salida será a las 10:00 h para los corredores y 10:01 h para los senderistas. Es puntuable en la Lliga TGN Trail con 17 puntos.

: recorrido de con ; la salida será a las para los corredores y 10:01 h para los senderistas. Es puntuable en la Lliga TGN Trail con 17 puntos. Start Trail 7 k: recorrido de 7,18 km y 240 m de desnivel positivo/negativo, pensado para familias e iniciación. La salida se dará a las 10:05 h y es una prueba no competitiva; los menores de 12 años sólo pagan 2 € de seguro y deben ir acompañados por un adulto.

Todas las carreras comparten el espíritu ECO‑Race. La organización no ofrece vasos de plástico; cada participante debe llevar un vaso reutilizable y en los avituallamientos sólo se servirán bebidas para consumir in situ. También se prohíbe la asistencia externa fuera de los puntos marcados. El objetivo es garantizar la semi‑autonomía y minimizar el impacto ambiental.

La UTSM está abierta a corredores de todas las edades, con categorías que van desde sénior (21‑39 años) hasta master plus (más de 60 años) en la ultra y la maratón. En las pruebas de 25 km y 11 km también hay categorías júnior (16‑20 años) y master gold (más de 65). Los premios se conceden a los tres primeros clasificados de la general y al ganador de cada categoría, aunque no son acumulables.

Calendario del fin de semana

La actividad comenzará el viernes 10 de octubre, cuando los participantes podrán recoger su dorsal en la sala polivalente de Ulldemolins entre las 17:30 y 21:00 h. A las 19:00 h se celebrará una charla técnica.

El sábado 11 será el día de las carreras. La entrega de dorsales continuará de 07:00 a 10:00 h. Las salidas están escalonadas: a las 8:30 h partirán la ultra y la maratón; a las 9:30 h, el Trail 25 k; a las 10:00 h, el Trail 11 k; a las 10:01 h, el Trek 11 k; y a las 10:05 h, el Start Trail 7 k. La entrega de trofeos del Trail 25 k y del 11 k será a las 12:30 h, y las de la maratón y la ultra a las 17:00 h y 19:00 h, respectivamente. La meta de la ultra cerrará a las 23:30 h.

Inscripciones y servicios

El precio de la UTSM 63 k es de 74 € hasta el 30 de abril y 84 € del 1 de mayo al 5 de octubre. La maratón cuesta 54 € en el primer tramo y 59 € en el segundo; el Trail 25 k vale 29 € y 34 €, respectivamente; el Trail/Trek 11 k cuesta 21 € o 24 €. Para el Start Trail 7 k hay una tarifa de 20 € con camiseta, 12 € sin camiseta y 2 € para menores de 13 años. Los corredores no federados deben contratar un seguro obligatorio (10 € en la ultra y la maratón; 4 € en el resto de distancias).

La inscripción incluye el derecho a participar, bolsa del corredor, camiseta técnica OTSO, avituallamientos, seguimiento en línea, servicio de fisioterapia y duchas en meta. La organización ofrece servicios adicionales como vaso reutilizable, seguro de cancelación o productos oficiales UTSM. Las cancelaciones conllevan una penalización del 50 % hasta una semana antes de la prueba.