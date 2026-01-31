Oriol Cardona, plata en Boí Taüll y aviso serio antes de Milán-Cortina: "El trabajo ya está hecho"

Oriol Cardona volvió a lucirse en la prueba de la Copa del Mundo disputada en Boí Taüll. El catalán no ganó, pero se quedó a un suspiro del triunfo en el sprint, superado por el francés Thibault Anselmet tras un duelo milimétrico que se decidió en la última bajada del circuito.

Cardona, una de las grandes bazas del equipo español de cara a los Juegos Olímpicos de Milán Cortina, llevó el mando durante gran parte del recorrido. Sin embargo, en la última transición, el francés Anselmet encontró la rendija perfecta, salió con más velocidad y cruzó la meta con 2:35.9, 4 segundos por delante del catalán, que firmó una valiosa segunda plaza para confirmar que llega al tramo decisivo de la temporada con el motor a punto.

El podio lo completó el ruso Nikita Filippov, que compite sin bandera, con 2:47.2, en una disciplina que debutará en el programa olímpico dentro de quince días. En la final masculina también estuvo el catalán Ot Ferrer, que cerró el grupo de seis finalistas con 3:30.9, una experiencia de enorme valor en un circuito que exige precisión quirúrgica en cada cambio.

"El trabajo ya está hecho"

"Me he encontrado bien durante toda la carrera. Me han robado la cartera en la bajada, él venía con más inercia y no lo he podido atrapar. Subiendo me he sentido bien, he tenido unos pequeños errores en dos cambios, pero estoy contento por cómo estoy y por cómo ha ido el día de hoy", explicó Cardona en TV3 tras la final.

El gerundense ya mira al siguiente paso: "Me quedan diez días para entrenar bien y acabar de afinar un poco más algunos detalles", subrayó, antes de rematar con una idea que en el alto rendimiento suena a calma tensa: "El trabajo ya está hecho".

La cita de la Copa del Mundo se cerrará este domingo con los relevos mixtos, el último examen antes del gran objetivo. Se espera que Cardona compita junto a Ana Alonso, que apura su regreso tras la grave lesión de rodilla sufrida en octubre, cuando fue atropellada mientras entrenaba en bicicleta.