Oriol Cardona, el heredero del espíritu de Paquito, fiel a la montaña y apadrinado por Killian Jornet

"El esquí de montaña es mucho más que los sprints y los relevos. Es un deporte bonito que puede ser competitivo, duro y agresivo pero que a la vez trata de disfrutar del monte, de dar un paseo, subir a la montaña y admirar las vistas". De esta manera definía Oriol Cardona (Banyoles, 1994) el deporte que le ha dado la gloria olímpica. Una visión personal de la disciplina que le atrapó ya de adolescente.

Oriol, 'Uri' para sus allegados, ha hecho historia para el deporte español en Milán-Cortina. El gerundense llegaba como una de las opciones de medalla de la delegación española y cumplió con las expectativas, llevándose el oro en el sprint masculino del skimo, una disciplina debutante en una cita olímpica, que poco antes ya había dado a España un bronce de la mano de Ana Alonso. Un hito que lo coloca como el heredero de Paquito Fernández Ochoa, el único oro español hasta el momento, conquistado en el slalom de Sapporo 1979.

Oriol Cardona, en su serie / EFE

En la familia Cardona, el esquí de montaña es casi una tradición. Joan, el patriarca, fue todo un pionero en esta disciplina y llegó a convertirse en Campeón de España y de Catalunya en 1995 antes de pasar a ser seleccionador catalán de la modalidad. "He ido un poco siguiendo los pasos de mi padre, así que esto es como una tradición familiar", explicaba Oriol en una de las múltiples entrevistas realizadas antes de su competición.

Para los Cardona, la montaña es prácticamente un modo de vida y cuando la nieve no está presente, otros retos atraen la atención. Joan, además de participar en carreras, ha formado parte de expediciones a los Andes (1982, 1983), el Kanchenjunga (1986), ek Aconcagua (1987) o el Everest (1996, 2006). Nil, el hermano mayor de 'Uri', también ha formado parte de la selección española de esquí de montaña y ha destacado en el alpinismo. Otra tradición que también adoptó el propio Oriol en sus inicios, además de las carreras de montaña.

Jornet y el atletismo

En este contexto, no es de extrañar que uno de sus referentes sea Killian Jornet, quien ha formado parte del equipo de entrenadores del de Banyoles en su preparación para los Juegos. "Tenerlo como figura pionera y líder, ganándolo todo, me motivó y me ayudó a creer como deportista", decía Cardona en una entrevista reciente con 'El Periódico'.

Juntos, se enfrentaron al reto de escalar un fiordo noruego como el impresionante Litlefjellet. Una experiencia para salir de la zona de confort, como el propio Jornet explicaba en un documental estrenado por 'Esports 3' que sigue a ambos en este periplo previo a los Juegos.

No es de extrañar esta afición de 'Uri' por esta vertiente deportiva que representa Jornet. Y es que los inicios del esquiador no estuvieron en la nieve, sino en las pistas de atletismo. Sus primeros pasos deportivos llegaron con las zapatillas de clavos mientras realizaba algunas salidas con el Club esquí Girona para practicar esquí alpino.

Esa modalidad estaba bien pero Cardona quería algo más y con 14 años decidió hacer un cambio y descubrió el esquí de montaña. Los éxitos no tardaron en llegar y con 18 se trasladaba ya a Font Romeu, una pequeña localidad de la región de Languedoc-Rosellón en pleno centro de los Pirineos franceses, para estudiar en la Facultad de Deportes de la Universidad de Perpiñán.

Desde entonces vive en un modesto apartamento, como Ot Ferrer, su compañero en la gran final olímpica, inmerso en una rutina de entrenamiento y descanso. La receta del éxito. Ya es doble campeón mundial y europeo de sprint

Este sábado, junto a la andaluza Ana Alonso, bronce en el sprint femenino, Cardona podrá seguir haciendo grande su leyenda con el relevo que se disputará también en Bormio (13.30 horas).