Oriol Cardona gana en la prueba de la Copa del Mundo en Courchevel y aspira al oro olímpico en Milano Cortina

Oriol Cardona es una esperanza sólida para el deporte español de invierno. Su victoria el pasado jueves en la Copa del Mundo de sprint en Courchevel suma un nuevo éxito internacional a su palmarés y lanza un mensaje claro al calendario olímpico: España tiene un candidato real a firmar una medalla histórica en los Juegos de Milán-Cortina d’Ampezzo.

El esquiador de Banyoles, de 31 años, dominó la final con autoridad, parando el crono en 2:41.6 y aventajando en casi cuatro segundos al francés Thibault Anselmet. Un margen amplio en una disciplina explosiva, joven y cada vez más competitiva, que debutará como prueba olímpica el próximo mes. El ruso Nikita Filippov completó el podio, incapaz también de seguir el ritmo del catalán.

Más allá del oro, lo que realmente dispara la ilusión es la sensación de control y madurez competitiva que transmite Cardona. Conoce el formato, gestiona la presión y llega en el momento justo de su carrera al gran escaparate olímpico. España, tradicionalmente alejada de los focos en deportes de nieve, empieza a mirar al sprint con ambición legítima.

Ana Alonso acabó la 25ª

El contexto del equipo español refuerza aún más ese optimismo. Ana Alonso reapareció tras su grave accidente con un meritorio 25º puesto, una actuación que sabe a victoria personal y que mantiene vivo el sueño del relevo mixto. En condiciones normales, la dupla Cardona-Alonso sería una de las parejas más temidas del circuito, como demuestran su condición de campeones de Europa y subcampeones del mundo.

También destacó María Costa, duodécima y ya con plaza olímpica asegurada, confirmando que España llegará a Milán-Cortina con dos hombres y dos mujeres, un hecho poco habitual y significativo.

Pero todas las miradas apuntan a Cardona.Si mantiene este nivel, España puede estar ante una de esas medallas que cambian la historia y amplían el mapa olímpico nacional.