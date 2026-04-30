El catalán Oriol Antolí hace historia en la Belgium Legends Backyard... ¡acaba segundo tras correr 113 horas seguidas y 757 kilómetros!

Oriol Antolí roza la gloria en la Belgium Legensa Backyard Ultra. 113 vueltas. 757,74 kilómetros. Más de 90 horas en movimiento. El catalán de Terrassa acaba de firmar el mejor resultado de su carrera, disputada en la localidad flamenca de Retie, y lo ha hecho rozando el primer puesto de la competición considerada la más importante de Europa en esta disciplina.

Solo le pudo superar Lukasz Wrobel, el corredor polaco que se llevó la victoria con 114 vueltas y que está considerado uno de los dos mejores especialistas del mundo en Backyard Ultra. Completó la prueba con un tiempo de 82:41:18 y una vuelta rápida de 38:46, referencias que hablan de un nivel estratosférico. Ante un rival así, quedarse a una sola vuelta de la victoria no es un fracaso: es una actuación histórica.

Antolí (Terrassa, 1983), ingeniero electrónico de profesión en HP y padre de familia, lleva años situando a España y Catalunya en el mapa del ultrafondo mundial. En octubre del pasado año, ya había batido su récord personal con 103 vueltas —690 kilómetros en 87 horas y 38 minutos— en Tennessee en la Big's Backyard Ultra (la prueba más importante del mundo), donde firmó el récord de España y un séptimo puesto en el mundial.

Oriol Antolí, durante la Legends Backyard Ultra 2026 / INSTAGRAM

Lo que ha conseguido ahora en Retie va un paso más allá: el podio europeo y su mejor marca personal de todos los tiempos lo que supone un nuevo récord de España y Catalunya. Empezó a correr el sábado a las 09:00 horas de la mañana y acabó la madrugada del miércoles al jueves. Casi nada.

¿Cómo funciona una Backyard?

La Backyard Ultra funciona con una lógica brutal y sencilla: cada hora hay que completar un bucle de 6,7 kilómetros aproximadamente. No hay meta. No hay distancia fija. Solo resiste quien aguanta más. Y para aguantar ese tipo de esfuerzo, la asistencia es tan determinante como las piernas del corredor.

En esta edición, el también catalán Xavi Sebastià volvió a ser el hombre clave en el equipo de Antolí, encargándose de calcular y gestionar todo el apartado logístico: tiempos de descanso, ropa, ritmos de carrera y, sobre todo, la alimentación. Además también ofreció inputs de lo que sucedía durante la prueba, así como emitía en directo los 'pit stop' de Oriol durante la prueba para acercarle a sus seguidores.

Oriol Antolí, en una de las paradas de la Legends Backyard Ultra 2026 / INSTAGRAM

Antolí, embajador de las marcas Mount to Coast y Flying Burrito, es ya un referente del ultrafondo español que va mucho más allá del mundo del trail. Su historia —la del ingeniero que corre noches enteras mientras otros duermen— conecta con cualquiera que alguna vez haya querido saber hasta dónde puede llegar.

En la previa de la prueba, Oriol confesaba a SPORT: "El objetivo es superarme a mi mismo y ver si puedo llegar más lejos de lo que he llegado hasta ahora. Voy con muchísimas ganas porque llevo muchos meses preparándome. Espero que valga la pena". Y lo valió y con creces.

Sarah Perry fue la primera mujer y acabó top10

En la clasificación general final, la décima posición fue para Sarah Perry (Reino Unido), que se convirtió en la primera mujer en cruzar la línea de clasificación con 76 vueltas y 509 kilómetros, un resultado sobresaliente en un campo dominado mayoritariamente por hombres. Eso sí, quedó lejos de su propio récord del mundo logrado en el Mundial del pasado año con 95 vueltas.

La representación española en Retie fue más allá de Antolí. José Manuel Ruiz Verdugo acabó en el top 15 con una sólida actuación de 65 vueltas y 435 kilómetros, mientras que Manuel Caballero cerró el top 34, sumando otro resultado destacado para el atletismo de ultrafondo nacional.

Tres españoles, tres actuaciones que confirman que este país empieza a entender —y a competir de verdad— en uno de los deporte de resistencia más extremos del mundo.