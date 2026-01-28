Ordino Arcalís preparada: llega el primer Mundial FIS de Freeride

EL Mundial FIS de Freeride está a la vuelta de la esquina. En un escenario único, donde las montañas que respiran más que nieve. Respiran historia, comunidad, identidad. Ordino Arcalís es una de ellas. En este rincón del norte de Andorra, donde el silencio de las cumbres solo lo interrumpe el zumbido lejano de un esquí sobre polvo virgen, la élite del freeride mundial tiene una cita con la historia: los primeros Allianz FIS Freeride World Championships Andorra 2026 by Mammut .

No es casualidad que la FIS haya elegido este escenario para su estreno en los Mundiales de freeride. Aquí no se improvisa. Desde 2015, la estación ha sido sede habitual del Freeride World Tour. Sus 450 hectáreas de terreno esquiable, los 120 itinerarios fuera de pista y esa orografía abrupta, con canales naturales y pendientes pronunciadas, hacen de este lugar una pasarela vertical para riders que entienden la montaña como un lienzo en blanco .

El plato fuerte: una ventana de nieve perfecta

El menú de esta edición se servirá con mimo. Entre el 1 y el 6 de febrero se abre la esperada “ventana de competición”, seis días en los que la meteorología marcará el ritmo. Como manda el freeride de alto nivel, la jornada se confirmará con solo 24 a 48 horas de antelación, garantizando así las mejores condiciones posibles. No se trata solo de competir, sino de hacerlo con la montaña en su mejor versión .

Habrá cuatro categorías: esquí y snowboard, en ambas ramas masculina y femenina. Solo una jornada de competición, pero con un nivel de exigencia y espectáculo que promete dejar huella.

Ordino vibra: espectáculo, tradición y adrenalina

El arranque será este viernes 30 de enero, con una ceremonia inaugural que pondrá en pie a Illa Carlemany. Desde las 18:30 h, los 66 riders recibirán sus dorsales en un acto presidido por Michel Vion, secretario general de la FIS. Bandas, banderas, discursos y la actuación del Esbart —una pincelada de folclore para no olvidar de dónde venimos— pondrán color local a una cita global .

Pero el freeride no vive solo de bajadas épicas. Vive también del ambiente que se cuece alrededor. En el Hortell, a pie de estación, el Event Village será el auténtico corazón del evento los días 31 de enero y 1 de febrero. Test de esquís con las mejores marcas, animaciones, firmas de autógrafos y un espectáculo de high-line a cargo de Moisés Castro, conocido por hazañas como cruzar el cráter del volcán Lascar a 5.600 metros. Alta cocina alpina, sin alardes ni manteles, pero con una carga emocional y técnica de primer nivel .

El Kokoi, terraza al pie del telecabina de Tristaina, completará el menú con una ambientación especial y la gran fiesta final. Porque si algo tiene Andorra, es la capacidad de mezclar lo festivo con lo épico, lo cercano con lo internacional.

Freeride con ADN pirenaico

“Ordino Arcalís es la meca del freeride en los Pirineos” no es un eslogan. Es una afirmación con peso. Aquí, donde la temporada se alarga más que en ningún otro rincón de la cordillera, se esculpen líneas técnicas en laderas que parecen diseñadas para desafiar la gravedad .

La orientación norte garantiza nieve de calidad y estabilidad. Las condiciones ideales para mostrar al mundo por qué esta disciplina no solo es una modalidad extrema, sino también una forma de entender la montaña, con respeto, audacia y creatividad. Y eso, en estos Mundiales, se notará.

Un legado que arranca fuerte

El freeride necesitaba un Mundial. Y lo necesitaba con el sello de la FIS, la misma institución que durante cien años ha velado por el desarrollo del esquí y el snowboard a todos los niveles . Esta alianza entre tradición institucional y cultura freerider marca un punto de inflexión.

Ordino Arcalís, bajo el paraguas de Grandvalira Resorts Andorra, ya sabe lo que es organizar grandes eventos: Finales de la Copa del Mundo de esquí alpino, Copas del Mundo de esquí de montaña, Mundial UCI de ciclismo… Y ahora, también, los primeros Mundiales de Freeride de la historia.

Habrá podios, claro. Habrá vencedores. Pero lo importante aquí es la línea. La que cada rider dibujará en la nieve. La que trazarán los Mundiales en la historia del freeride. Y, sobre todo, la que conectará a la comunidad local, a los aficionados y a los protagonistas con algo que va más allá del deporte: la pasión por la montaña vivida con intensidad.