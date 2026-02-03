Ordino Arcalís se corona como templo del freeride mundial

El freeride ha escrito esta semana una de sus páginas más importantes. Y lo ha hecho a lo grande, con mayúsculas y traza de historia. Ordino Arcalís, en el corazón de los Pirineos andorranos, ha acogido los primeros Campeonatos del Mundo FIS de Freeride, una cita inédita que, más allá de los títulos, ha consolidado el lugar de esta disciplina entre las grandes del esquí y el snowboard. La montaña, la nieve y el nivel de los riders hicieron el resto.

La jornada empezó bajo un cielo cubierto, con el manto recién caído —más de 30 cm la noche anterior— moldeando el Basser Negre (2.687 m) en su mejor versión. Esta cara legendaria, vertical y técnica, ya curtida por etapas del Freeride World Tour, se presentaba en condiciones excepcionales. Visibilidad mejorando, nieve seca y profunda, y el ambiente festivo de una estación que conoce bien el pulso de la alta competición .

La montaña habla en snowboard

Abrió el fuego el snowboard masculino y ahí Liam Rivera (SUI) dejó claro desde el principio que quería más que una bajada limpia. Lo suyo fue una exhibición de fluidez y control sobre terreno complejo, hilvanando secciones rocosas con naturalidad para rematar con una doble acrobacia que le valió 84,33 puntos y el oro. “La nieve y las condiciones eran increíbles… Convertirme en el primer Campeón del Mundo de Freeride de la FIS es como un sueño”, declaró emocionado .

Por detrás, Victor de Le Rue (FRA) —último en salir y bajo presión— ejecutó un poderoso 360 para asegurarse la plata con 80,00 puntos, seguido del estadounidense Michael Mawn, que firmó una actuación sólida y técnica para colgarse el bronce .

En la categoría femenina, la victoria fue para Mia Jones (USA), líder del Freeride World Tour en su año de debut. Su descenso fue un compendio de determinación y velocidad en zonas inclinadas, puntuado con un 84,00 que la consagró campeona. Núria Castán Barón, jugando en casa, subió al podio con un bronce muy celebrado tras una bajada directa, limpia y técnicamente exigente. “Rindo al máximo en los Pirineos, que son mi casa”, explicó la catalana, que se llevó 79,00 puntos y el reconocimiento de toda la afición local .

Esquí: líneas que hacen historia

En esquí masculino, el espectáculo lo puso Ben Richards (NZL). Solo tres competiciones esta temporada y ya tres victorias. Su descenso fue de manual: elegante, agresivo, limpio. Un 91,67 incontestable. “Estoy en el séptimo cielo. Solo intentaba apuntar recto y aguantar. Por suerte he llegado limpio hasta el final”, dijo el neozelandés .

Ugo Troubat (FRA), clasificado en el último momento, sorprendió con una bajada audaz (86,00), mientras que Kai Jones (USA) —sí, primo de Mia— se coló en el podio con 76,67. Una familia de campeones sobre nieve polvo.

Entre los españoles, Joan Aracil (AND) rozó el sobresaliente. Su bajada fue impecable hasta que el cork 720, uno de los trucos del día, no aterrizó como debía. “Estoy muy contento. Me ha faltado un poquito en ese salto, pero ha sido increíble”, valoró el andorrano. Abel Moga (ESP) finalizó octavo con una línea arriesgada por un estrecho corredor rocoso, aderezada con un backflip perfecto, aunque los jueces penalizaron la fluidez. “Mi ronda era diferente, y estoy contento… competir en Andorra es siempre un honor”, dijo el catalán .

En femenino, el protagonismo fue para Zuzanna Witych (POL). La polaca aprovechó una ventana de buena visibilidad antes de que se suspendiera la prueba por seguridad, tras haber completado dos tercios del total de bajadas, cumpliendo así el reglamento. Su lectura del terreno, inteligente y valiente, le valió 80,33 puntos y un título con valor emocional: “Representar a mi país como la única rider polaca… no podría estar más feliz” .

Freeride en estado puro

Estos Campeonatos han supuesto mucho más que medallas. Han sido la prueba de que el freeride puede y debe formar parte del gran escaparate del esquí competitivo. Por si fuera poco, se estrenó el Ranking de Naciones, con Francia al frente gracias a sus múltiples podios, seguida por Estados Unidos y Canadá .

Ordino Arcalís, con sus laderas indómitas y espíritu montañero, se consolidó como epicentro del freeride mundial. Allí donde el fuera de pista se vive como cultura, donde las trazas dibujadas sobre nieve polvo cuentan historias. Esta vez, las historias han sido épicas, escritas por riders que desafiaron la gravedad, el terreno y sus propios límites. Y que dejaron claro que, en la montaña, solo gana quien sabe leerla.