La Open Agáldar se suma al programa de The North Face Transgrancanaria 2027

The North Face Transgrancanaria incorporará en 2027 una nueva modalidad a su oferta deportiva con la puesta en marcha de la Open Agáldar, una carrera de 21,4 kilómetros y 613 metros de desnivel positivo que se disputará el martes 23 de febrero, dando el pistoletazo competitivo al evento que durante una semana será el epicentro mundial del trail running. La presentación oficial tuvo lugar esta mañana en la Sala Sábor de las Casas Consistoriales de Gáldar, en un acto celebrado junto al alcalde del municipio y representantes de la organización.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, destacó durante el acto la relevancia de que el municipio se incorpore al universo de The North Face Transgrancanaria. “Gáldar no podía quedarse atrás de un deporte como el trail running, que cada vez más está extendiéndose en Gran Canaria, ha llegado para quedarse. La cifra de participantes es el mejor termómetro de ver que algo se está consolidando”.

Sosa subrayó además el valor simbólico que supone para el municipio dar nombre a esta nueva modalidad. “La marca de la Transgrancanaria está más que consolidada, es reconocida internacionalmente. Ponerle ahora el apellido de ‘Open Agáldar’ para nosotros es un valor y también para la carrera. Aquí empezó todo, Gáldar es la cuna; la esencia; las raíces y la identidad como sociedad”.

En relación con el recorrido, el alcalde puso el acento en la singularidad del paisaje por el que transcurrirá la prueba. “El recorrido que se va a disfrutar tiene mucha carga y simbolismo. Es un paisaje que se ha mantenido intacto en la zona de medianías, con zonas abruptas de los barrancos del norte, donde se llega hasta una montaña sagrada para los galdenses como es Amagro”. Además, añadió que “la Transgrancanaria llega a Gáldar, que creemos tiene características orográficas y sentimentales que la van a hacer inolvidable”. El primer edil, asimismo, destacó el esfuerzo de las Concejalías de Turismo y Deportes, que dirigen Ulises Miranda y Ancor Bolaños, respectivamente, para hacer realidad este acuerdo.

Por su parte, el director de The North Face Transgrancanaria, Carlos González, valoró la incorporación de Gáldar al programa de la carrera. “Dar la bienvenida al municipio de Gáldar para dar la bienvenida a este evento. Tradicionalmente la Transgrancanaria ha pasado por el municipio de Gáldar, sobre todo por los altos, la zona de Fagagesto y la parte alta del municipio. Para 2027 después del acuerdo vamos a incorporar modalidad nueva, Open Agáldar, que además nos hace especial ilusión porque en este momento que estamos relanzando la Transgrancanaria como parte de nuestra identidad, que se incorpore un municipio que ha estado en el origen de la cultura de nuestra isla es especialmente simbólico”.

González explicó también algunos de los rasgos que definen esta nueva distancia. “Es un recorrido bastante atractivo, la carrera va a tener 21,4 kilómetros, con desnivel favorable en casi todo su recorrido, vamos a pasar por la montaña de Amagro, que tiene un especial interés histórico. Estamos convencidos de que va a complementar el resto de la oferta de la Transgrancanaria”.

La responsable de relaciones institucionales de Arista Eventos, María García, agradeció la implicación del Ayuntamiento de Gáldar en este nuevo paso del evento. “Agradecer al Ayuntamiento de Gáldar y darles la bienvenida a la Transgrancanaria, referente mundial que quiere proyectar la imagen de Gran Canaria a todo el mundo, y ahora se abre una nueva ventana con Gáldar”.

García incidió también en el carácter abierto y accesible de la nueva modalidad. “Estamos orgullosos de dar la bienvenida por la identidad canaria que representa. Además es una modalidad accesible, para promover a través del trail running la actividad física y el deporte galdense y en general de la isla de Gran Canaria”.

La Open Agáldar ofrecerá a sus participantes un recorrido por algunos de los paisajes más representativos del municipio. Desde el intenso verdor de las medianías y los cortijos donde pastan los rebaños que dan origen a los afamados quesos de Gáldar, hasta el característico rojo de la tierra de Pico Viento, en las inmediaciones de Samarrita, la prueba propone una inmersión en los contrastes paisajísticos y patrimoniales del noroeste de Gran Canaria.

El trazado descenderá entre los cardones que escoltan los senderos hacia El Agazal, cruzará el cauce del barranco de El Juncal y recorrerá el entorno de la montaña de Amagro, un enclave de extraordinario valor histórico, arqueológico y espiritual que conserva parte de la memoria ancestral de la isla. La Open Agáldar nace así como una oportunidad para descubrir, zancada a zancada, la riqueza natural, patrimonial y humana del municipio que fue la primera capital de Gran Canaria.

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La apertura de inscripciones para la edición de 2027 tendrá lugar el próximo 1 de julio a las 12:00 horas a través de la web oficial de la prueba. La carrera continúa así su crecimiento dentro del calendario internacional del trail running, después de haber reunido en su última edición a más de 6.000 atletas de 75 nacionalidades.