La Open Agáldar agota sus 500 dorsales en solo una semana

La Transgrancanaria vuelve a demostrar el tirón que tiene entre los amantes del trail. La organización ha cerrado ya las inscripciones de la Open Agáldar, la nueva modalidad de 21 kilómetros que debuta en la edición de 2027, después de que sus 500 dorsales volaran en apenas una semana desde la apertura del plazo.

La prueba tomará la salida el martes 23 de febrero desde el barrio de San José de Caideros y llegará hasta Gáldar, atravesando otros núcleos del municipio como Saucillo, El Agazal y Barrial. Se trata de un recorrido pensado para mostrar los contrastes de la isla, desde las medianías verdes hasta zonas más próximas a la costa, pasando por lugares como el barranco del Juncal o Amagro.

El interés por esta novedad llega justo después de que la modalidad Promo agotara sus dorsales en solo 24 horas, otra muestra de la fuerza que mantiene la cita canaria de cara a su vigésimo octava edición. Entre el 22 y el 28 de febrero, más de 4.200 corredores recorrerán los senderos de Gran Canaria repartidos en ocho modalidades, entre las que destaca también la nueva Stages, una competición de cuatro etapas que combina la Open Agáldar, el KV El Gigante, la Promo y la Advanced.

Carlos González, director de la prueba, valoró así la respuesta del público. "Esta prueba, impulsada junto al Ayuntamiento de Gáldar, ha superado todas nuestras expectativas en su primer año. Medio millar de corredores descubrirán un recorrido con grandes contrastes, desde los paisajes verdes de las medianías con salida en San José de Caideros hasta espacios más próximos a la costa".

La Transgrancanaria ya confirma fechas de 2027 / DELFOUR_PHOTOGRAPHER

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, también celebró la acogida de la carrera. "En apenas unas horas se agotaron las plazas inicialmente previstas y hubo que ampliar el cupo hasta superar los 500 inscritos, una cifra que refleja la ilusión que ha generado este proyecto". El regidor destacó además que la prueba servirá para dar a conocer "algunos de los parajes naturales más espectaculares y menos conocidos" del municipio.

Hay lista de espera abierta

La organización ha abierto una lista de espera para quienes quieran optar a un dorsal si se producen bajas, la misma fórmula que ya utilizó con la Promo.

El resto de modalidades sigue un ritmo de inscripción muy alto. La Marathon, de 47 kilómetros, tiene ya el 97% de sus plazas cubiertas. Le siguen la Advanced con un 80%, la Half y la KV El Gigante con un 75% cada una, la Classic con un 70%, la Short con un 45%, y las modalidades Family y Stages, que alcanzan el 35% de ocupación.

La cita de 2027 mantiene además su compromiso ambiental bajo el lema "Sostenible por naturaleza", con medidas para reducir el impacto del evento en el entorno natural de la isla.