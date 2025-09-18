Olla de Núria 2025: recorridos, horarios y dónde ver por TV y online

La Vall de Núria acogerá una nueva edición de L’Olla de Núria entre los días 20 y 21 de septiembre. la histórica carrera de montaña organizada por la Unió Excursionista de Vic, que este año presenta un formato renovado con cuatro modalidades y un cartel deportivo de primer nivel.

La presentación oficial tuvo lugar en Vic, en la sede de Cerveses del Montseny, donde organizadores y patrocinadores detallaron las novedades de una prueba que mantiene su esencia, pero que al mismo tiempo se adapta a los nuevos tiempos.

La gran noticia es la creación de Valls de l’Olla, una carrera de 24 kilómetros y 2.000 metros de desnivel positivo que sustituye a la clásica Olla de Núria.

La organización llevaba dos años intentando mantener el trazado histórico, pero la imposibilidad de obtener permisos de paso en la Reserva Natural de la Vall d’Eyna obligó a definir un recorrido alternativo.

"Este año tenemos muchas ganas de vivir una nueva edición, de consolidar el recorrido y de seguir avanzando en la reducción del impacto ambiental", apuntó Jordi Godayol, codirector de la prueba.

Imagen de la presentación de Olla de Núria 2025 / GERARD CORDEIRO

Todo el programa completo de carreras

El programa deportivo arrancará el sábado con la Olla Vertical, un explosivo recorrido de 3,78 kilómetros y 986 metros de desnivel positivo que conecta el Santuari de Núria con la cima del Puigmal.

El domingo será el turno del resto de modalidades: la citada Valls de l’Olla, la Mitja Olla y las Olletes, diseñadas para los más pequeños. La Mitja Olla, con 12 kilómetros y 1.000 metros de desnivel, estrena reglamento: hasta ahora reservada a corredores júnior, abre sus inscripciones también a adultos.

Pep Bisquert, codirector junto a Godayol, subrayó que “para nosotros, l’Olla es una auténtica aventura. Cada edición supone un nuevo reto que afrontamos con mucha ilusión y con la misma pasión de siempre”.

Se podrá ver en directo por TV3 y 3Cat

La expectación también llegará a los hogares: TV3 y 3Cat retransmitirán en directo la jornada del domingo con un amplio despliegue, entre las 8:30 y las 12:00 horas. Una ventana televisiva que consolidará la imagen de L’Olla como un espectáculo de montaña seguido más allá de la Vall de Núria.

En total, serán dos días de pura intensidad pirenaica, donde se mezclarán la tradición de una carrera legendaria, la emoción del deporte de élite y la ilusión de quienes debutan en la montaña. Con este formato renovado, L’Olla de Núria 2025 confirma que sigue siendo un símbolo de identidad, territorio y pasión por la montaña.