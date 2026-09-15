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Oleada de críticas contra Hyrox por permitir a una atleta competir cubierta de heces en Pekín: "Hubo personas que se mancharon e incluso resbalaron"

La empresa alemana responsable de la competición Hyrox endurece sus normas de higiene tras el revuelo causado por la falta de respuesta inmediata ante las necesidades fisiológicas de la deportista australiana

Joanna Wietrzyk

Joanna Wietrzyk / Archivo

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

El campeonato Hyrox, que consiste en una competición global de fitness híbrido que combina exactamente 8 kilómetros de carrera con 8 estaciones de ejercicios funcionales de fuerza y resistencia, empezó a ganar gran fama mundial después de la pandemia por La COVID-19.

El pasado fin de semana hubo un gran revuelo en la competición, cuando Joanna Wietrzyk, actual campeona del mundo en su categoría, sufrió una incontinencia estomacal repentina el sábado mientras competía, aunque finalizó la carrera y logró ganar.

El incidente sorprendió a los aficionados a este deporte, debido a que es un evento en el que se penaliza escupir en la pista o verterse agua por encima.

Una participante señaló a EFE que "la limpieza no se realizó en ese momento, sino al final del día, y hubo personas que se mancharon e incluso resbalaron por las heces".

Después de todo el revuelo generado, la compañía alemana ha decidido cambiar sus reglas tras que la deportista australiana se hiciera sus necesidades durante la prueba celebrada en Pekín.

El cofundador alemán de la competición híbrida de fitness, Moritz Fuerste, pidió perdón a todas las personas "directa o indirectamente" afectadas por el incidente provocado por Wietrzyk.

El campeón olímico compartió un comunicado publicado en sus redes sociales donde exponía que "Hyrox cometió un error al no reaccionar inmediatamente durante la carrera".

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"Por supuesto, empezamos a mejorar de inmediato los procedimientos de los eventos y a introducir cambios en el reglamento. Desde este momento, hay nuevas reglas y procedimientos en vigor para evitar que situaciones como esta vuelvan a producirse", concluyó.

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