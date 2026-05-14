La intolerancia a la lactosa no siempre tiene que ver únicamente con “la leche sienta mal”. En realidad, lo que ocurre dentro del intestino es bastante más complejo.

Todo empieza cuando el cuerpo produce poca lactasa, la enzima encargada de descomponer la lactosa en el intestino delgado. Cuando esa lactosa no se digiere bien, continúa su recorrido hasta el colon, donde entra en juego la microbiota intestinal.

Pero no porque hagan que digieras mejor la lactosa directamente, sino porque algunas cepas concretas pueden cambiar la forma en la que el intestino responde a esa fermentación. Y eso provoca algo bastante curioso: puedes seguir teniendo malabsorción de lactosa… pero notar menos síntomas.

Es decir, la digestión no siempre mejora, pero sí la tolerancia. Olalla Otero insiste en que no todos los probióticos sirven para esto. Cada cepa actúa de manera diferente y muchas veces se venden productos “para la microbiota” sin tener relación real con la intolerancia a la lactosa.

La mejor proteína en suero si eres intolerante a la lactosa / SPORT.es / SPORT.es

Por eso es importante entender que el beneficio depende mucho del tipo de cepa y de cómo reacciona cada intestino. Esto es algo realmente importante que muchas personas deberíamos tener en cuenta, sobre todo aquellas que somos intolerantes a la lactosa.

Personas como Olalla Otero ayudan demasiado a conocer más sobre nosotros mismos, por eso siempre es recomendable hacer caso de este tipo de expertos que nos ayudan de forma constante gracias a las redes sociales.