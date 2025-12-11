La nueva gesta de Oihana Kortazar en el trail: bate el récord femenino del Monte Perdido

El pasado 25 de julio, Oihana Kortazar se ató las zapatillas con una idea clara: intentar el récord femenino de ascenso y descenso a Monte Perdido (3.355 m). Horas después, la guipuzcoana paraba el crono en 5h43’, firmando una de las grandes gestas recientes del trail en alta montaña.

El reto no era solo correr rápido. Sobre la mesa, un itinerario clásico de unos 43 kilómetros y 2.400 metros positivos hasta la cumbre y regreso. Sobre el terreno, la realidad fue aún más dura: 48 kilómetros y 2.500 m+ después, con tiempo perdido por errores de trazada y la fatiga acumulada, Oihana sellaba igualmente el mejor tiempo femenino conocido en esta ruta icónica del pirineísmo.

“Solo había venido una vez con mis padres y no conocía el recorrido”, confesó después. Lo pagó con un par de despistes que le costaron cerca de diez minutos y un plus de tensión mental. Lejos de hundirse, Kortazar se reenganchó al itinerario y volvió a encontrar ritmo en los tramos más corribles, aferrada a la sensación de estar viviendo un día grande.

Oihana, durante su gesta / BIEL RÀFOLS

En la parte final del ascenso, camino de la cima, llegó uno de los momentos clave de la jornada. Dos guardas del refugio de Góriz, Olatz Azpeleta y Joan Maria Vendrell, se unieron para acompañarla en el tramo decisivo. Vendrell, que ya había ostentado el récord del Monte Perdido entre 2003 y 2004, fue un empujón moral en pleno esfuerzo máximo.

Oihana detuvo el crono en Torla con el cuerpo marcado por el esfuerzo y la mirada llena. “El recorrido es precioso, exigente, duro, pero muy bonito”, resumió. No era solo una cifra en el reloj: era la confirmación de que su nombre ya está ligado a tres montañas míticas, Teide, Aneto y ahora Monte Perdido, en una colección de récords que la sitúa entre las grandes especialistas de esfuerzo largo y técnico en nuestro país.

Meses después, Salomon convierte aquella gesta en un video-testimonio que permite revivir cada paso, cada duda y cada aceleración. Un documento que deja claro que, más allá del tiempo final, lo que hace grande un récord es la forma en la que se consigue. Y la historia de Oihana en Monte Perdido es, sencillamente, de las que se quedan.