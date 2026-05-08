Ya es oficial: nuevo UTMB Index con más precisión para medir el rendimiento en montaña

El trail running ha cambiado mucho en quince años, y el sistema que mide el rendimiento de sus corredores también tenía que dar un paso adelante. UTMB World Series ha anunciado una actualización del UTMB Index, la herramienta que desde 2010 sirve como referencia para comparar resultados en carreras de montaña de todo el mundo. La decisión llega en un momento clave para la disciplina: más profesionalizada en la élite, más masiva en la base y cada vez más diversa en recorridos, formatos y niveles competitivos.

El UTMB Index está reconocido en más de 7.000 carreras independientes y reúne una base de datos con más de 10 millones de resultados de más de 3 millones de corredores y corredoras. Con semejante volumen, cualquier ajuste en el modelo tiene impacto directo en la manera en que muchos atletas entienden su progresión, su nivel y su lugar dentro del ecosistema del trail.

La actualización nace de un trabajo conjunto con diez actores del trail running, atletas profesionales y la Professional Trail Runners Association. El objetivo declarado es reforzar la precisión, la equidad y la representatividad del índice. En los últimos años, la brecha entre una élite cada vez más rápida y una masa popular en crecimiento había generado tensiones dentro del modelo estadístico, que podía llegar a suavizar algunas grandes actuaciones en cabeza de carrera.

Los nuevos parámetros: nivel competitivo, pendiente, altitud máxima...

Los principios de cálculo se mantienen, pero el modelo incorpora ahora nuevos parámetros para interpretar mejor cada prueba. Factores como la pendiente, la altitud máxima o el nivel competitivo en cabeza permitirán afinar la lectura de carreras rápidas, recorridos de alta montaña o pruebas especialmente densas en talento. Es una manera de acercar el número final a lo que cualquier corredor sabe cuando se pone un dorsal: dos carreras de la misma distancia pueden no tener nada que ver.

UTMB también ha recalculado los scores y los índices de los últimos cinco años con estos nuevos datos. Según la organización, los ajustes serán reducidos, con variaciones medias en torno al 2%, pero suficientes para ofrecer una fotografía más coherente del rendimiento en el tiempo.

Tom Evans, campeón de la UTMB 2025 / IRUNFAR

Adrian Vincent, responsable de los servicios para atletas y de las operaciones digitales en UTMB Group, lo explica así: "El trail running es una disciplina única, que se caracteriza por la diversidad y la imprevisibilidad de los entornos naturales, donde cada recorrido y cada edición son diferentes". Para Vincent, traducir esa complejidad en un único indicador "supone un verdadero reto", y la evolución del índice se apoya en años de análisis de datos y en avances tecnológicos recientes, incluida la inteligencia artificial.

La otra gran novedad está en la comunicación. UTMB World Series lanzará una campaña pedagógica para explicar mejor cómo funciona el índice y publica, por primera vez desde 2010, una nota metodológica para que corredores, entrenadores y organizadores puedan entender los principios del modelo.

El UTMB Index refleja el nivel máximo de un atleta y se calcula a partir de la media ponderada de sus mejores scores en los últimos tres años. Cuanto más alto y más reciente sea un resultado, más peso tendrá. El score, por su parte, mide el rendimiento en una edición concreta comparando la predicción estadística del resultado de cada finisher con lo que realmente ocurrió en carrera.