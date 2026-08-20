Ya es oficial: Kilian Jornet no correrá el UTMB 2026 por su problema de rodilla

Malas noticias para los aficionados al trail running. Kilian Jornet no correrá el UTMB Mont-Blanc 2026. El corredor ha confirmado que no está en condiciones de tomar la salida el próximo viernes 28 de agosto en Chamonix. La lesión que arrastra en la rodilla izquierda ha terminado imponiéndose y obliga al cuatro veces ganador de la carrera a renunciar a uno de sus grandes objetivos de la temporada.

La noticia supone un duro golpe para los aficionados a este deporte y para el propio cartel del UTMB. Kilian debía regresar a la prueba reina cuatro años después de su última participación. No corre alrededor del Mont-Blanc desde 2022, cuando consiguió su cuarta victoria después de 19:49:30 de carrera. Aquella actuación se sumó a sus triunfos de 2008, 2009 y 2011 y le permitió igualar a François D’Haene con cuatro victorias.

Esta vez no habrá quinto intento. El problema está concretamente en la rodilla izquierda y va bastante más allá de unas simples molestias. La resonancia magnética realizada después de Zegama detectó una rotura horizontal en el asta anterior del menisco lateral, es decir, el menisco externo. El informe mostró además un edema importante en la grasa de Hoffa adyacente, daño en el cartílago de la zona central de la rótula y edema óseo asociado. Fue el propio Jornet quien publicó el diagnóstico después de llevar varias semanas gestionando dolor en esa articulación.

La rodilla ya había empezado a mandar señales claras antes de aquella resonancia. En Zegama-Aizkorri, Kilian comprobó que su pierna izquierda no respondía cuando aumentaba la velocidad, especialmente en los tramos llanos y en las bajadas. Decidió entonces reducir el ritmo durante la segunda mitad para evitar causar más daño y terminó fuera de la lucha por las primeras posiciones. Al día siguiente llegó el diagnóstico que condicionaría el resto de su temporada.

El siguiente gran objetivo fue Western States 100, pero tampoco allí pudo dejar atrás el problema. Jornet había modificado durante semanas su preparación, reduciendo carrera y utilizando más la bicicleta para conservar la condición física mientras trataba de recuperar la rodilla. Finalmente tomó la salida en California, pero terminó abandonando después de unos 60 kilómetros. Era otra advertencia de que el problema no estaba resuelto.

Después llegó otra renuncia. Kilian decidió no correr Sierre-Zinal, una de las pruebas más importantes de su carrera y donde ha construido una parte considerable de su leyenda. Explicó entonces que prefería concederse tiempo antes que precipitar su regreso. El objetivo seguía siendo recuperar la rodilla para intentar llegar al UTMB, cuya participación permanecía abierta dependiendo de la evolución de las siguientes semanas.

Ese margen se ha acabado. A ocho días de la salida, su equipo ha confirmado que Kilian no está para correr 174 kilómetros y 9.900 metros de desnivel positivo alrededor del Mont-Blanc. Afrontar una carrera de semejante duración, con una noche en montaña y un terreno que acumula miles de metros de subida y bajada, habría supuesto asumir un riesgo demasiado grande con una rodilla que lleva meses sin permitirle competir con normalidad.

La situación abre además una cuestión de mayor recorrido. Según ha podido saber SPORT de fuentes cercanas en algún momento se valorará la posibilidad de pasar por el quirófano para solucionar el problema de la rodilla. Eso no significa que exista actualmente una operación programada ni que la decisión esté tomada. La intervención es una de las opciones que podrá estudiarse en función de la evolución del menisco, las sensaciones del corredor y las valoraciones médicas que se realicen más adelante.

No sería, además, la primera vez que esa pierna obliga a Kilian a afrontar un proceso importante. El propio corredor ha explicado que su pierna izquierda arrastra antecedentes desde 2006, cuando sufrió una fractura de rótula después de golpearse violentamente contra el suelo y tuvo que ser operado. Desde entonces ha convivido de forma intermitente con dolor en esa extremidad, aunque el diagnóstico actual corresponde a una lesión diferente, localizada principalmente en el menisco lateral y acompañada de afectación cartilaginosa.

Kilian Jornet, en la Western States / NNORMAL

La baja cambia también por completo una de las grandes historias deportivas del UTMB 2026. El regreso de Jornet se había anunciado en febrero y suponía su reconciliación competitiva con una carrera de la que se había mantenido alejado durante las tres últimas ediciones. El español había elegido volver al escenario donde construyó una parte esencial de su leyenda y debía enfrentarse a una generación encabezada por nombres como Jim Walmsley, Vincent Bouillard, Ben Dhiman, Hannes Namberger, Jonathan Albon, Josh Wade, Zach Miller o Joaquín López.

España pierde así a su mayor referencia internacional, aunque seguirá contando con una importante representación en la carrera reina. Manu Anguita, Abel Carretero, Borja Fernández, Pablo Villa, Marcos Ramos, Pau Capell, Miguel Heras e Ionel Cristian Manole, entre otros, continúan dentro de una lista española amplia. Pero la ausencia de Kilian altera inevitablemente el seguimiento del UTMB para miles de aficionados que esperaban volver a verlo cruzar Courmayeur, Grand Col Ferret, Champex-Lac y Vallorcine camino de Chamonix.

Para Kilian, en cambio, la prioridad deja de ser el cronómetro. El objetivo ahora es recuperar una rodilla que ha marcado prácticamente toda su temporada desde Zegama. Western States no pudo ser, Sierre-Zinal tampoco y finalmente tampoco habrá UTMB. Cuatro años después de aquella victoria de 2022, Chamonix tendrá que seguir esperando para volver a ver al corredor de NNormal bajo el arco de salida de la vuelta completa al Mont-Blanc.

Dónde ver la UTMB del UTMB Mont Blanc en directo, online y por TV

El UTMB Mont-Blanc 2026 comenzará el viernes 28 de agosto a las 17:45 horas en Chamonix. La carrera podrá seguirse a través de los canales oficiales de UTMB y de su plataforma de seguimiento en directo. Esta vez, sin embargo, uno de los nombres que más atención debía concentrar no aparecerá en los parciales: Kilian Jornet no tomará la salida.

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