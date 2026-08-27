OCC del UTMB 2026, en directo: tiempos, clasificación y resultados de los españoles en Courmayeur

LA OCC 2026, LA MÁS LARGA DE SU HISTORIA

La OCC del UTMB Mont Blanc 2026 sale de Orsières a las 8:15h de este jueves. Son 60,96 km y 3.347 m+ hasta Chamonix, la edición más larga en los 12 años de historia de la carrera, que nació en 2014. El recorrido asciende hasta el Col de Balme (2.206m), su punto más alto, antes de bajar por un tramo final rápido y corredor hasta meta.