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OCC del UTMB 2026, en directo: tiempos, clasificación y resultados de los españoles en Courmayeur
Sigue en directo la OCC del UTMB Mont Blanc 2026, con Rémi Bonnet y Judith Wyder como favoritos y Sara Alonso, Alain Santamaría y Andreu Blanes como referencia española
Dónde ver el UTMB Mont-Blanc 2026 en directo y online: horarios, TV y streaming de las carreras
La OCC del UTMB Mont Blanc 2026 toma la salida este jueves a las 8:15h en Orsières, con destino Chamonix tras 61,4 km y 3.342 m+ de desnivel positivo, la edición más larga en los 12 años de historia de la carrera. Síguela en directo con SPORT.
LA OCC FEMENINA PIERDE A TOVE ALEXANDERSSON
La categoría femenina afronta la carrera sin Tove Alexandersson, favorita nº1, retirada por una infección estomacal, ni Maude Mathys ni Molly Seidel. El favoritismo pasa a Judith Wyder (821 de índice), seguida de Lauren Gregory (804) y Naomi Lang (803). La mejor española es Sara Alonso, quinta favorita con 801 puntos.
BONNET Y PUPPI, FAVORITOS EN LA OCC
Rémi Bonnet lidera el ranking de favoritos con 956 de índice UTMB, seguido de Francesco Puppi (953) y Frédéric Tranchand (947). Completan el quinteto de cabeza Daniel Pattis (941) y Petter Engdahl (939). Puppi llega con menos presión tras centrar su temporada en la Western States, donde acabó segundo en su debut en 100 millas.
LA OCC 2026, LA MÁS LARGA DE SU HISTORIA
La OCC del UTMB Mont Blanc 2026 sale de Orsières a las 8:15h de este jueves. Son 60,96 km y 3.347 m+ hasta Chamonix, la edición más larga en los 12 años de historia de la carrera, que nació en 2014. El recorrido asciende hasta el Col de Balme (2.206m), su punto más alto, antes de bajar por un tramo final rápido y corredor hasta meta.
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