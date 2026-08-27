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OCC del UTMB 2026, en directo: tiempos, clasificación y resultados de los españoles en Courmayeur

Sigue en directo la OCC del UTMB Mont Blanc 2026, con Rémi Bonnet y Judith Wyder como favoritos y Sara Alonso, Alain Santamaría y Andreu Blanes como referencia española

Dónde ver el UTMB Mont-Blanc 2026 en directo y online: horarios, TV y streaming de las carreras

Andreu Blanes llegando a la meta de Zinal

Andreu Blanes llegando a la meta de Zinal / GTWS / KOASTAL FOREST

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SPORT.es

SPORT.es

La OCC del UTMB Mont Blanc 2026 toma la salida este jueves a las 8:15h en Orsières, con destino Chamonix tras 61,4 km y 3.342 m+ de desnivel positivo, la edición más larga en los 12 años de historia de la carrera. Síguela en directo con SPORT.

El nuevo recorrido de la OCC en la UTMB

El nuevo recorrido de la OCC en la UTMB / UTMB

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