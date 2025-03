Objetivo conseguido: Kilian Jornet logra el Golden Ticket en Chianti by UTMB

La línea de salida de la Chianti Ultra Trail by UTMB parecía sacada de un cartel de ensueño: Kilian Jornet, Jim Walmsley y Vincent Bouillard, los tres últimos campeones del UTMB Mont-Blanc. Tres estilos, tres escuelas, tres grandes nombres del trail running contemporáneo listos para medirse en la Toscana. La expectación era máxima y, como era de esperar, la carrera no defraudó.

Kilian mantuvo la incógnita sobre su participación hasta prácticamente el último momento. Y es que el corredor catalán había condicionado su presencia en la prueba italiana al nacimiento de su tercera hija. Finalmente, tras confirmar la llegada al mundo de la pequeña a través de sus redes sociales, Jornet acudió a Chianti Ultra-Trail by UTMB en busca de su gran objetivo: el Golden Ticket. Lo logró. Para el corredor de NNormal la prueba italiana no era un fin en sí mismo, sino un paso necesario para obtener ese ticket dorado que le permite ingresar en la entry-list de la emblemática Western States 100.

Tras una semana durísima, durmiendo a ratos, sin poder encadenar más de dos horas seguidas de descanso, Kilian aterrizó en la línea de salida de una competición que sabía que no iba a ser fácil. La carrera fue un toma y daca entre los tres grandes. Walmsley, explosivo como siempre, salió con intención de imponer ritmo. Bouillard, sólido, aguantaba. Y Kilian, con esa mezcla de estrategia, experiencia y talento natural, no cedía terreno. Una batalla tanto física como psicológica. Un duelo a cuchillo que hizo vibrar a los aficionados del trail de todo el mundo de inicio a fin.

Finalmente, Walmsley se llevó la victoria, logrando imponerse por primera vez a Kilian, quien cruzó la meta en segunda posición, asegurándose uno de los dos Golden Tickets que la organización ponía en juego para acceder directamente a la Western States 100. Tras más de una década, el catalán volverá a la mítica carrera estadounidense.

Díez años después Kilian volverá a la Western States 100

La Western States 100 no es solo una carrera. Es historia del trail running. Es la cuna de las carreras de ultra. Nacida en 1974 a partir de una apuesta casi suicida de Gordy Ainsleigh, que decidió completar a pie una carrera ecuestre de 100 millas a través de las montañas de Sierra Nevada (California). Con el tiempo aquella aventura se fue convirtiendo en el templo de los amantes de la ultradistancia hasta convertirse en lo que es hoy: una de las pruebas de 100 millas más importantes del mundo. Cruzar su meta en Auburn es una hazaña. Ganarla, una consagración. Y si no, que se lo cuenten a Kilian.

El catalán se enfrentó por primera vez a los exigentes 160 kilómetros por el cañón del río American en 2010. Tenía tan solo 22 años y fue su debut en una prueba de 100 millas en Estados Unidos. Entonces cruzó la meta en tercera posición. No contento con su resultado, un año más tarde Kilian volvió para resarcirse y ganar la carrera. Lo hizo con un tiempo de 15h 34 minutos, convirtiéndose en el primer corredor no estadounidense en lograr la victoria. Desde entonces no ha vuelto. Por esta razón, su regreso en 2025 es tan reseñable.

Kilian volverá al lugar donde empezó todo. A una carrera rápida, donde las altas temperaturas ponen el cuerpo al límite. Regresa para medirse con los mejores en un terreno hostil para él, y eso dice mucho del momento vital y competitivo en el que se encuentra.

Así, el cartel de esta edición será, probablemente, el más potente de la historia reciente. Jim Walmsley, triple campeón y aún poseedor del récord de la prueba (14h09’ en 2019), no faltará a la cita. Entre él y Kilian hay una rivalidad deportiva sin estridencias, basada en el respeto mutuo y en una misma obsesión por ir más allá. Tampoco faltará a la cita el último ganador del UTMB Mont - Blanc Vincent Bouillard, por lo que el espectáculo está garantizado.

En Chianti vivimos el aperitivo, la Western States 100 promete ser el gran banquete.