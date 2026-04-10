De una lesión al éxito: la historia de Nutripure, la marca que une entrenamiento y nutrición a través de dos hermanos

Nutripure nació cuando Christophe Carrio, cinco veces campeón mundial de karate, entendió tras una lesión que el rendimiento no depende solo del entrenamiento ni del talento, sino también de cómo se cuida el cuerpo cada día. Esa experiencia, lejos de frenarlo, acabó siendo el punto de partida de un proyecto con ambición mucho más amplia que la venta de suplementos.

Junto a su hermano Florent, ingeniero y emprendedor, Carrio puso en marcha en 2018 una marca con una idea clara: ofrecer productos de alta calidad, sin aditivos innecesarios y con ingredientes puros y trazables. La propuesta no se dirigía solo al deportista profesional, sino también a personas corrientes que buscan encontrarse mejor, recuperarse mejor, dormir mejor o sostener con más garantías su energía diaria.

Uno de los puntos diferenciales de la marca está en que no plantea la suplementación como un atajo, sino como una pieza dentro de una visión más completa de la salud. Nutripure se apoya en cinco pilares esenciales, respirar, moverse, comer, pensar y dormir mejor.

Una gama de colágeno y magnesio única

Colágeno hidrolizado, colágeno marino, magnesio de alta absorción u omega-3 aparecen como algunos de los productos destacados en una gama diseñada para cuidar articulaciones, huesos, piel, equilibrio general y bienestar mental. Especialmente llamativo es el foco puesto en el magnesio, que la propia documentación presenta como un aliado para reforzar el bienestar mental y favorecer el confort digestivo, una cuestión cada vez más presente en el discurso del rendimiento moderno.

Nutripure entra en el mercado español / NUTRIPURE

Sus productos se elaboran sin aditivos dañinos, sin gluten, sin OMG ni conservantes, bajo controles rigurosos de calidad y con una selección cuidada de las materias primas. Nutripure asegura haber reunido a más de 360.000 consumidores y contar con el respaldo de deportistas olímpicos y profesionales como Paula Soria, Joan Antoni Moreno, Roberto Sánchez Mantecón o Pelayo Roza.

La marca se apoya en el método CTS, Cross Training System, que combina entrenamiento, nutrición y hábitos de vida con una mirada holística. En otras palabras, no se trata únicamente de correr más, levantar más o competir mejor, sino de sostener el cuerpo y la mente para vivir en mejores condiciones. De una lesión nació una marca. De una necesidad real, un discurso que hoy encaja de lleno en la nueva cultura del bienestar deportivo.