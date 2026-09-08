Nutripure se incorpora como partner oficial de WODCELONA 2026

Nutripure será partner oficial de WODCELONA 2026, que se celebrará en Barcelona del 11 al 13 de septiembre, consolidando así su presencia dentro del universo del entrenamiento funcional y el fitness híbrido.

WODCELONA es un festival internacional de fitness funcional que se celebra en el Parc del Fòrum de Barcelona, junto al mar Mediterráneo, y que este 2026 llega a su quinta edición. Se presenta como la competición de CrossFit más inclusiva de Europa, con numerosas categorías según edad, nivel y modalidad, tanto individuales como por equipos, entre las que destacan las divisiones adaptive, pensadas para atletas con diferentes tipos de discapacidad.

Más allá de la competición, es un evento sin ánimo de lucro cuya recaudación se destina a apoyar los programas de Limited Edition Athletes, una organización que trabaja para facilitar la práctica del fitness adaptado en todo el mundo. Durante tres días, el Parc del Fòrum se convierte en un auténtico festival donde se combinan rendimiento deportivo, comunidad y ambiente festivo.

Nutripure estará presente en el evento junto a otros partners como Nike y desarrollará una activación específica orientada a acompañar a los participantes durante los tres días de competición. Esta presencia llega en un momento de fuerte crecimiento de las disciplinas híbridas, en las que los deportistas combinan trabajo de fuerza, resistencia, potencia y esfuerzos cardiovasculares de alta intensidad, un perfil que plantea necesidades específicas en materia de preparación, recuperación, hidratación y nutrición deportiva.

Hidratación y producto en el centro de la activación

Durante WODCELONA, Nutripure contará con tres estaciones de hidratación equipadas con electrolitos de la marca, pensadas para acompañar a los participantes durante la competición. Además, dispondrá de un stand propio de producto durante todo el evento, donde los asistentes podrán conocer de cerca diferentes soluciones de nutrición deportiva de la marca.

Con esta presencia, Nutripure busca ir más allá del patrocinio tradicional y formar parte de la experiencia deportiva desde uno de los aspectos más importantes para el rendimiento: la correcta hidratación y nutrición antes, durante y después del esfuerzo.

El auge del atleta híbrido

El crecimiento de disciplinas que combinan carrera, fuerza y entrenamiento funcional ha impulsado la figura del atleta híbrido, un perfil cada vez más presente en el fitness actual. Esta forma de entrenar plantea también nuevas necesidades de nutrición, hidratación y recuperación, y la presencia de Nutripure en WODCELONA responde precisamente a esta evolución y a su voluntad de acompañar a los deportistas en la mejora de su rendimiento.

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Para Nutripure, el evento representa una oportunidad para acercarse directamente a esta comunidad, conocer sus necesidades y mostrar sobre el terreno cómo la nutrición y la hidratación pueden formar parte de una estrategia de rendimiento completa. La marca estará presente durante los tres días del evento con sus espacios de hidratación, producto y activación, ofreciendo además la posibilidad de conocer WODCELONA desde su propia perspectiva.