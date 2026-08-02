Los nutricionistas coinciden: "Si te tomas un café con leche y tienes que ir al baño, es porque tienes el intestino inflamado"

Para muchas personas, el día no empieza hasta que se toman un café con leche. Sin embargo, hay quienes apenas dan el primer sorbo y sienten la necesidad urgente de ir al baño. Durante años se ha considerado una reacción completamente normal, pero algunos nutricionistas sostienen que, cuando ocurre de manera habitual y va acompañada de otros síntomas digestivos, puede ser una pista de que el intestino no está funcionando como debería.

En un vídeo publicado en redes sociales, varios especialistas explican que esa respuesta tan inmediata no debería interpretarse siempre como algo positivo. Según indican, si el café con leche desencadena de forma constante una visita al baño, especialmente si hay diarrea, gases, dolor abdominal o sensación de hinchazón, podría existir una inflamación intestinal o algún problema digestivo que merece ser valorado por un profesional.

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El café activa el intestino, pero no siempre por un problema

Antes de pensar en una enfermedad, conviene recordar que el café tiene un efecto conocido sobre el sistema digestivo. Diversos estudios han demostrado que esta bebida estimula los movimientos del colon y puede acelerar el tránsito intestinal, incluso cuando se trata de café descafeinado.

Además, existe un mecanismo natural llamado reflejo gastrocólico, por el que el estómago envía señales al intestino para que empiece a movilizar su contenido cuando entra comida o bebida. Este reflejo es completamente normal, aunque en algunas personas es mucho más intenso que en otras.

Por eso, sentir ganas de ir al baño después del primer café del día no significa automáticamente que exista una inflamación intestinal.

¿Cuándo puede ser una señal de que algo no va bien?

Los nutricionistas advierten de que el problema aparece cuando esa reacción viene acompañada de otros síntomas digestivos de forma continuada. Si cada vez que se toma un café con leche aparecen molestias como hinchazón, dolor abdominal, diarrea frecuente o gases, sí puede ser recomendable investigar qué está ocurriendo.

En algunos casos, el responsable ni siquiera es el café. La leche puede jugar un papel importante, especialmente en personas con intolerancia a la lactosa o con mayor sensibilidad digestiva. Cuando el organismo no digiere correctamente la lactosa, esta llega al colon y fermenta, favoreciendo la aparición de gases, inflamación y un tránsito intestinal más rápido.

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Qué hacer si siempre te ocurre

Si después de cada café con leche tienes que salir corriendo al baño y esa situación se repite durante semanas o meses, los expertos aconsejan no normalizarlo. Llevar un registro de los alimentos, probar durante unos días con leche sin lactosa o bebidas vegetales y comprobar si los síntomas mejoran puede ayudar a identificar el origen del problema.

En cualquier caso, si además aparecen dolor persistente, pérdida de peso, sangre en las heces o diarrea frecuente, lo más recomendable es acudir al médico o a un especialista en aparato digestivo para realizar una valoración adecuada.