Los nutricionistas ya coinciden con el aguacate: recomiendan comerlo para hidratarte mejor en verano

Con la llegada del calor, muchas personas dan por hecho que beber agua es suficiente para mantenerse hidratadas. Sin embargo, según los expertos, el proceso es bastante más complejo y la alimentación juega un papel que a menudo se pasa por alto. De hecho, entre el 20% y el 30% del agua que se ingiere a diario procede de los alimentos sólidos, no de lo que bebemos.

Así lo explica Salena Sainz Echevarría, farmacéutica y dietista-nutricionista experta en nutrición clínica y alimentación funcional, en una colaboración con la Organización Mundial del Aguacate (WAO). La experta señala que "la hidratación no depende solo del agua que bebemos, sino también de los alimentos que consumimos y de nuestra capacidad para retener esos líquidos".

El calor intensifica la sudoración, el mecanismo con el que el cuerpo regula su temperatura, y con ella se pierden minerales esenciales. Según Sainz, "una deshidratación, aunque sea leve, puede provocar cansancio, dolor de cabeza, menor concentración, disminución del rendimiento físico y mental, estreñimiento, sensación de fatiga e incluso favorecer calambres musculares".

Beber mucha agua de golpe tampoco garantiza estar bien hidratado. La experta insiste en que "para que el agua se distribuya correctamente por el organismo también son necesarios electrolitos como el sodio, el potasio y el magnesio".

Aquí es donde entra en juego el aguacate. Su contenido en agua ronda el 73%, y aporta cantidades destacadas de potasio y magnesio. Una ración de medio aguacate, unos 68 gramos, contiene 345 mg de potasio (un 10% de la cantidad diaria recomendada) y 19,5 mg de magnesio (aproximadamente un 6,5%). Para hacerse una idea, 100 gramos de aguacate aportan casi el doble de potasio que la misma cantidad de plátano, y triplican el magnesio del tomate.

"El potasio contribuye al equilibrio de líquidos dentro de las células y participa en la función muscular y nerviosa. El magnesio interviene en cientos de reacciones metabólicas y ayuda al correcto funcionamiento muscular", detalla la nutricionista.

Otro dato curioso que aporta la experta es que la deshidratación puede confundirse con hambre. "Cuando el cuerpo necesita líquidos, el cerebro puede interpretar esa señal como apetito, favoreciendo el picoteo o el consumo de alimentos cuando, en realidad, lo que necesitamos es hidratarnos", explica.

Gracias a su fibra y sus grasas saludables, el aguacate favorece además la saciedad y ayuda a mantener la energía estable, algo especialmente útil en verano, cuando las rutinas cambian y aumenta la tendencia a picar entre horas. "Las grasas saludables retrasan ligeramente el vaciado gástrico, proporcionando energía sostenida sin provocar picos de glucosa", concluye Sainz.

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Como recomendación práctica, la experta propone incluirlo en el desayuno, en comidas ligeras o tras el ejercicio, combinado con una fuente de proteínas para favorecer la recuperación muscular y una hidratación más completa.