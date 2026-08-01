NUTRICIÓN
Un nutricionista expone toda la verdad: "He visto buffets de clubes de fútbol en España más grandes que los de una boda"
Para los deportistas de élite, cada comida debería estar trabajada de manera individual por un nutricionista, según los expertos.
En el fútbol profesional español, la comida puede ser abundante, variada y perfectamente planificada, pero también puede convertirse en un sistema costoso, complejo y difícil de individualizar al máximo. En su conversación con Fitgeneration, un nutricionista ha insistido en que en algunos clubes ha visto buffets más grandes que los de una boda, mientras que en ciertas bodas ha encontrado menús incluso más ligeros que los de un equipo de élite.
La comida como parte del rendimiento
El experto subraya que la alimentación dentro de un club de fútbol no es un capricho ni un servicio de lujo, sino una herramienta de rendimiento. En un contexto profesional, cada comida cuenta: antes del entrenamiento, después de competir, durante los viajes o en las horas de recuperación.
Por eso defiende que desayuno y comida deberían hacerse dentro del club y supervisados por un profesional, mientras que la cena debería salir ya preparada en formato tupper, con la cantidad exacta de proteína, hidratos y fibra que necesita cada futbolista.
La lógica es clara: si un jugador entrena por la mañana, hace una sesión intensa y después tiene que recuperarse, no puede comer cualquier cosa o lo que quiera elegir en un buffet. En fútbol de élite, la energía no se improvisa, se programa. Los expertos recomiendan que los hidratos de carbono sean la base en días de partido o carga alta, que la proteína se ajuste a la recuperación muscular y que las grasas se moderen antes de competir para no ralentizar la digestión.
Buffets sí, pero muy controlados
La imagen de un buffet enorme puede hacer pensar en exceso o descontrol, pero en la élite suele ser justo lo contrario. La variedad está pensada para que cada jugador pueda elegir según su posición, su carga de minutos, su momento de temporada o su tolerancia digestiva
No es que haya comida de sobra porque sí: es que se necesita cubrir necesidades distintas dentro de un mismo grupo. De hecho, en algunos clubes se sirven platos en formato buffet y en otros se opta por menús cerrados o tupper para facilitar el control de la ingesta.
Esa individualización es clave, porque no consume lo mismo un extremo que ha corrido 12 kilómetros que un central que ha jugado menos minutos, ni necesita el mismo reparto de carbohidratos un futbolista en periodo competitivo que otro en recuperación.
La cantidad de detalle que exige esa planificación explica por qué el trabajo del nutricionista ha ganado tanta importancia en los clubes del fútbol a nivel global. El experto insiste en que la verdadera dificultad no está en poner comida buena sobre la mesa, sino en acertar con la cantidad y el contenido exacto para cada jugador.
La individualización
Por eso el experto habla de la individualización: desayuno, comida, cena, suplementos y tiempo de ingesta deberían adaptarse al jugador y no al revés. Eso requiere tiempo, control, educación y también convencer al futbolista de que seguir ese plan de verdad mejora su rendimiento.
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