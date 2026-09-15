Un nutricionista analiza la dieta de Cristiano Ronaldo con 42 años: “Su alimentación es bastante aburrida, cualquiera de los ingredientes que tiene en su casa los podemos tener todos”

Guste más o menos el personaje, la realidad es que Cristiano Ronaldo ha superado un techo de odio que había ido cosechando con méritos durante su carrera deportiva en la élite del fútbol europeo. Todavía se recuerdan algunas de sus declaraciones más pedantes, como aquella en la que decía que le tenían "envidia por ser guapo, rico y buen jugador".

Sin embargo, durante esta última etapa se ha relajado y ha permitido conocer al CR7 más tranquilo y personal, alejándose de la presión de querer estar siempre en la cresta de la ola, aunque nunca renunciando a ello explícitamente.

Cristiano Ronaldo con el Al Nassr. / SPORT

Lo más destacable en la actualidad es que una persona que cumplirá 42 años en febrero siga compitiendo a nivel profesional en un mundo donde lo habitual es que cada vez salgan jugadores más jóvenes, participando en el último Mundial y liderando a la selección portuguesa, pese a la decepción en cuanto al juego y los resultados obtenidos.

La clave de la longevidad de Cristiano Ronaldo

Para ello, CR7 se ha sometido a una estricta alimentación desde los primeros pasos de su carrera que le han permitido continuar jugando hasta esta edad tan atípica. Sin embargo, siempre ha apostado por opciones naturales, nunca por dietas milagro, como apunta el experto en el tema, el nutricionista deportivo Johnny Ondina.

"El secreto de la dieta de Cristiano Ronaldo es un ingrediente que el 90% de la gente normal o los deportistas de élite no tienen, que es la constancia. Cualquiera de los ingredientes que tiene en su casa los podemos tener todos y, de hecho, su alimentación, diría yo, es bastante aburrida", apunta desde el pódcast 'Fit Generation Nutrición'.

El experto lleva más de 15 años trabajando con futbolistas de élite, encargándose de la alimentación de clubes como el Valencia o el Olympique de Marsella: "Tiene una cocina llena de ingredientes naturales y le lleva funcionando toda la vida. No hay ningún ingrediente mágico", comenta Ondina.

"El 95% de su día come de forma sana, solo hay un 5% que él hace distinto. El resto de la población lo hacemos diferente", señala el experto, que resalta que no se trata de hacer dieta propiamente, sino de comer equilibradamente, teniendo en cuenta que incluso Cristiano Ronaldo se permite algún capricho esporádico "para no tener una mala relación con la comida".

Por el lado contrario, se desmarca de productos que prometan milagros, una tendencia muy fácil de encontrar en las redes sociales: "El problema es que hay chavales de 18 años que compran sal del Himalaya o que han leído en redes sociales que si hacen un ayuno de quince días van a meter un gol por la escuadra y no es así", apunta el nutricionista.