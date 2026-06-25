Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Xavi PascualCubarsíMercado Fichajes hoyMundial DirectoCuadro MundialFase Grupos Mundial resultadosPartidos Mundial hoyClasificación Terceros MundialEspaña Uruguay horarioBarça Fútbol SalaHorarios MotoGPHorarios Fórmula 1Rival España MundialSorteo WimbledonJulián ÁlvarezEliminados MundialPremier Padel ValladolidKilian JornetTopuriaSeguridad SocialGobiernoToni NadalJoan PradellsMadre TopuriaAmazon Prime Days 2026Goleadores Mundial 2026Máximos goleadores EspañaDónde ver Mundial 2026Grupo España Mundial 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialPokémon TCG RayquazaGraviteo
instagramlinkedin

OUTDOOR

Nuria Roca (54 años): "Desayuno dos tostadas integrales con queso desnatado y aguacate, zumo de naranja y fresas"

Así es el desayuno de la presentadora de 'La Roca' (La Sexta)

Nuria Roca en 'El Hormiguero'

Nuria Roca en 'El Hormiguero'

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
David Cruz

David Cruz

Nuria Roca lleva años siendo una de las caras más reconocibles de la televisión española, y también una de las que más curiosidad despierta entre quienes buscan mantenerse en forma sin recurrir a dietas drásticas.

A sus 54 años, la presentadora repite en distintas entrevistas que su buen aspecto no responde a ninguna fórmula mágica, sino a una rutina que combina alimentación cuidada, ejercicio regular y descanso.

Todo empieza con el desayuno, que para ella es la comida más importante del día. "Normalmente desayuno dos tostadas integrales con queso desnatado y aguacate, que me da muchísima energía", explica.

A esa base le añade semillas de chía, zumo de naranja natural y fruta fresca, ya sea fresas, frambuesas o una mandarina, según el día.

Nuria Roca en televisión

Nuria Roca en televisión / Sport.es

No es una combinación casual este desayuno de Nuria Roca. El aguacate aporta grasas saludables, la chía ayuda a sentirse saciada durante más tiempo, y la fruta suma vitamina C y antioxidantes.

A media mañana, Roca suele tirar de arándanos, frambuesas o kiwi, mientras que en la comida procura que la verdura tenga siempre protagonismo. Reconoce que casi nunca merienda, aunque de vez en cuando se permite un té verde o un café.

El otro pilar de su rutina es el movimiento. Camina a buen ritmo unos cinco días por semana, entre seis y ocho kilómetros, y complementa esa actividad con pilates, que le ayuda a tonificar, mejorar la postura y ganar flexibilidad.

A esto se suman dos hábitos que ella misma destaca como clave: beber agua suficiente a lo largo del día y cenar ligero, algo que relaciona directamente con la calidad de su descanso nocturno.

Noticias relacionadas y más

El resultado, según defiende la propia Roca, no tiene truco: alimentación equilibrada, ejercicio constante y un estilo de vida sostenible en el tiempo, sin extremos ni dietas milagro.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El ‘test Zubiaurre’: la tesis jurídica que apunta a una rebaja millonaria por Julián Álvarez
  2. El futuro de Koundé entra en escena
  3. Pedro Gargantilla, médico, sobre Ilia Topuria: 'Evitar el quinto asalto previno una lesión neurológica mayor o un daño permanente en el aparato visual que habría arruinado su carrera para siempre
  4. José Luis Sánchez, sin rodeos en 'El Chiringuito': 'Julián Álvarez ha caído en una trampa
  5. Barça - Valencia Basket, en directo hoy: resultado de la final del play-off de la Liga Endesa, en vivo
  6. Conociendo a Mateu Alemany, lo de Julián va para largo
  7. Leo Messi se pronuncia sobre la posibilidad de jugar el Mundial de 2030: 'Mientras pueda seguir dando lo mejor de mí, seguiré jugando
  8. Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Nuria Roca (54 años): "Desayuno dos tostadas integrales con queso desnatado y aguacate, zumo de naranja y fresas"

Nuria Roca (54 años): "Desayuno dos tostadas integrales con queso desnatado y aguacate, zumo de naranja y fresas"

Calendario de partidos gratis y en abierto del Mundial 2026

Calendario de partidos gratis y en abierto del Mundial 2026

Aguirre se rinde ante su grupo: “Son jóvenes que creen en ellos mismos”

Lopetegui, tras la derrota ante Bosnia: "Nuestro plan era mantener la posesión"

ElPozo Murcia - Barça: a qué hora y dónde ver hoy el cuarto partido de la final de los playoffs por el título de la Liga de Fútbol Sala gratis por TV y en directo

ElPozo Murcia - Barça: a qué hora y dónde ver hoy el cuarto partido de la final de los playoffs por el título de la Liga de Fútbol Sala gratis por TV y en directo

El Real Madrid quiere hacer caja con Nico Paz

El Real Madrid quiere hacer caja con Nico Paz

Sinner se prepara para Wimbledon: "Es difícil disfrutar del tenis"

Sinner se prepara para Wimbledon: "Es difícil disfrutar del tenis"

El hijo de Neymar Jr. intentó acercarse a su padre, pero la seguridad se lo impidió