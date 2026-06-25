OUTDOOR
Nuria Roca (54 años): "Desayuno dos tostadas integrales con queso desnatado y aguacate, zumo de naranja y fresas"
Así es el desayuno de la presentadora de 'La Roca' (La Sexta)
Nuria Roca lleva años siendo una de las caras más reconocibles de la televisión española, y también una de las que más curiosidad despierta entre quienes buscan mantenerse en forma sin recurrir a dietas drásticas.
A sus 54 años, la presentadora repite en distintas entrevistas que su buen aspecto no responde a ninguna fórmula mágica, sino a una rutina que combina alimentación cuidada, ejercicio regular y descanso.
Todo empieza con el desayuno, que para ella es la comida más importante del día. "Normalmente desayuno dos tostadas integrales con queso desnatado y aguacate, que me da muchísima energía", explica.
A esa base le añade semillas de chía, zumo de naranja natural y fruta fresca, ya sea fresas, frambuesas o una mandarina, según el día.
No es una combinación casual este desayuno de Nuria Roca. El aguacate aporta grasas saludables, la chía ayuda a sentirse saciada durante más tiempo, y la fruta suma vitamina C y antioxidantes.
A media mañana, Roca suele tirar de arándanos, frambuesas o kiwi, mientras que en la comida procura que la verdura tenga siempre protagonismo. Reconoce que casi nunca merienda, aunque de vez en cuando se permite un té verde o un café.
El otro pilar de su rutina es el movimiento. Camina a buen ritmo unos cinco días por semana, entre seis y ocho kilómetros, y complementa esa actividad con pilates, que le ayuda a tonificar, mejorar la postura y ganar flexibilidad.
A esto se suman dos hábitos que ella misma destaca como clave: beber agua suficiente a lo largo del día y cenar ligero, algo que relaciona directamente con la calidad de su descanso nocturno.
El resultado, según defiende la propia Roca, no tiene truco: alimentación equilibrada, ejercicio constante y un estilo de vida sostenible en el tiempo, sin extremos ni dietas milagro.
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