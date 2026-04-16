Nuria Roca (54 años): "Hago 2 días de pilates porque me ayuda a estirar el cuerpo y sentirme más ágil"

Una vez más, Nuria Roca demuestra que va mucho más allá de modas fitness o entrenamientos extremos, apostando por la constancia y la adaptación a las necesidades del cuerpo como claves para mantenerse en forma a los 54 años.

La presentadora de 'La Roca' y colaboradora habitual de 'El Hormiguero' ha compartido que practica pilates dos veces por semana, siempre a primera hora del día. Un hábito que asegura le aporta agilidad, bienestar y equilibrio físico.

Lejos de rutinas exigentes o largas sesiones en el gimnasio como hacen otros famosos, Nuria Roca apuesta por un enfoque mucho más realista y sostenible.

El pilates, centrado especialmente en el control de la postura, la respiración y el fortalecimiento del core, se ha convertido en una de las disciplinas más recomendadas a partir de los 50 años. No solo mejora la fleixbilidad, sino que también ayuda a prevenir dolores musculares y articulares, algo muy relevante con el paso del tiempo.

Nuria Roca / Sport.es

Los expertos coinciden con esta filosofía. Desde el ámbito del entrenamiento, se insiste cada vez más en que no es necesario pasar horas entrenando para ver los primeros beneficios.

De hecho, algunos profesionales defienden rutinas cortas y frecuentes a lo largo del día, combinando ejercicios como sentadillas o flexiones para mantener la fuerza muscular activa.

Por otro lado, especialistas en salud subrayan que el verdadero indicador de una buena forma física no está solo en la estética o en el peso, sino en la funcionalidad: la capacidad de moverse fácilmente, mantener el equilibrio o hacer gestos cotidianos sin cansarnos. Y prácticas como el pilates encajan perfectamente con ese objetivo.

Además, los médicos recuerdan que el ejercicio se tiene que adaptar a cada persona. Factores como la edad, el estado físico o posibles déficits nutricionales (como falta de hierro) pueden influir directamente en el rendimiento y en la sensaciñón de energía.