Nuria Roca (53 años), comparte su rutina deportiva diaria: "Caminar con mala leche"

A los 53 años, Nuria Roca luce una figura envidiable junto a una energía que parece inagotable en televisión, pero su secreto no está en gimnasios de lujo ni dietas estrictas, sino en una rutina sencilla y efectiva que ha logrado hacer hábito tras años de intentos fallidos.

La presentadora valenciana confiesa que por fin ha encontrado la fórmula perfecta para mantenerse ágil sin presiones: caminatas intensas a buen ritmo y sesiones de pilates regulares. De hecho, su arma secreta sorprende, ya que se trata de "caminar con mala leche".

Caminar con mala leche, su arma secreta

Nuria sale dos o tres días a la semana a andar unos 10 kilómetros "con mala leche", es decir, a un ritmo rápido de unos 6 o 7 kilómetros por hora que transforma el paseo en un ejercicio aeróbico muy potente. "Me planto las zapatillas y no necesito nada más", dice, destacando la libertad de no tener horarios fijos.

Mientras realiza sus ejercicios, aprovecha para escuchar música, radio o hacer llamadas, despejando la mente mientras quema calorías y fortalece su salud. De hecho, la OMS respalda esta práctica: caminar a este ritmo previene cardiovasculopatías, diabetes y depresión, mejorando la salud cerebral.

Nuria Roca en 'El Hormiguero' / Antena 3

Para Nuria Roca, resulta ideal por su bajo impacto, perfecto para personas mayores de 50 años donde preservar la salud de las articulaciones sí importa. Usa aplicaciones como Decathlon para hacer un seguimiento de sus sesiones, motivándose con los datos reales.

Pilates para la agilidad y la postura

Nuria Roca complementa estas caminatas con dos días semanales de pilates, que adora por "estirar el cuerpo y sentirme más ágil". Lo hace temprano para evitar excusas. Esta disciplina tonifica core, brazos y piernas, mejora la flexibilidad y la postura (clave si pasas horas sentada), reduce riesgo de caídas y combate multitud de problemas de salud.

Nuria probó comba, sentadillas y abdominales, pero las caminatas intensas y el pilates encajan en su ajetreada vida en televisión. "Estoy saliendo 4 días a la semana, una hora", celebra, notando bienestar general sin sufrir agotamiento.

Además, los expertos avalan este tipo de ejercicios: realizar cardio como estas caminatas aumentan el consumo máximo de oxígeno; el pilates fortalece el cuerpo evitando posibles lesiones, al contrario que con otros ejercicios más intensos. Ella anima a todos: "Cálzate las zapatillas y sal a que te dé el aire".