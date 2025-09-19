Núria Picas vuelve a 3 Días Trail Ibiza: tercer año consecutivo para la leyenda catalana

Núria Picas volverá a dejar su huella en la isla de Ibiza. La corredora catalana, considerada una de las grandes leyendas del trail running mundial, ha confirmado que participará por tercer año consecutivo en los 3 Días Trail Ibiza, cita que se disputará del 28 al 30 de noviembre de 2025.

La atleta del equipo X-BIONIC, con un ranking ITRA de 759 puntos, afrontará el desafío completo de la competición, incluida la Ultra Trail de 73,5 kilómetros y 2.100 metros de desnivel positivo, con salida en Dalt Vila y llegada en Sant Josep. Su presencia supone un nuevo salto de calidad para el evento, que ya había anunciado la participación de otro referente internacional como Pau Capell.

Una trayectoria legendaria

El nombre de Núria Picas está grabado con letras de oro en la historia del trail running. Su palmarés incluye tres títulos mundiales de Trail, además de victorias en algunas de las carreras más prestigiosas del planeta. Entre ellas destacan tres triunfos consecutivos en la Grande Course des Templiers (2012-2014), dos en la Transgrancanaria Classic (2014-2015) y otro en la modalidad Marathon en 2017.

La catalana también conquistó el Ultra Mt. Fuji y el The North Face 100 Australia en 2014, la mítica Diagonale Des Fous en La Reunión (2015) y el ansiado Ultra Trail Mont Blanc en 2017, prueba en la que además sumó dos subcampeonatos. Más cerca en el tiempo, volvió a brillar en casa con el Salomon Ultra Pirineu 2022, diez años después de su primera victoria en esta carrera.

Su trayectoria trascendió más allá de los resultados deportivos cuando en 2019 fue distinguida con la Creu de Sant Jordi, uno de los reconocimientos más importantes de Cataluña. Y en 2025, lejos de bajar el nivel, ha vuelto a demostrar su vigencia con una quinta posición en la HOKA Val d’Aran by UTMB.

3 Días Trail Ibiza, un evento en expansión

La cita ibicenca vive un crecimiento sin precedentes. Con más de 800 corredores de 28 nacionalidades ya inscritos, se ha consolidado como un referente en el calendario internacional de final de temporada. Su propuesta de tres días consecutivos de competición, con recorridos variados y paisajes espectaculares, ha logrado un atractivo único tanto para élites como para corredores populares.

Un aspecto especialmente relevante es la participación femenina, que supera el 40% del total de inscritos, convirtiendo al evento en un modelo de igualdad dentro del trail running. Con referentes como Núria Picas en la línea de salida, la prueba refuerza su compromiso con la visibilidad de las mujeres en el deporte de resistencia.

La presencia conjunta de Picas y Capell garantiza un cartel de máximo nivel en 2025 y sitúa a la 3 Días Trail Ibiza como una de las últimas grandes citas del año, antes del parón invernal. Con la isla como escenario y la élite del trail mundial como protagonistas, la cuenta atrás ya está en marcha.