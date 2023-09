Núria Picas: “Ahora hago dos ultra trails al año y bien hechas”

Picas estará de nuevo este sábado en Bagà (Berguedà) en la línea de salida para correr la Salomon Ultra Pirineu por el Parque Natural del Cadí-Moixeró

Hablar de Núria Picas (Manresa, 1976) es hablar de una de las deportistas más conocidas por los amantes de los deportes de montaña y de resistencia. Su pasión por el medio natural la ha llevado a competir durante su trayectoria deportiva en numerosas pruebas de trail running, sobre todo de larga distancia. En su amplio palmarés destacan su victoria en UTMB en 2017 y sus cinco victorias en la Salomon Ultra Pirineu. Con la misma pasión y motivación de siempre volverá a ponerse el dorsal en su prueba preferida.

Este sábado estarás de nuevo en la línea de salida de la Salomon Ultra Pirineu (100 km y 6.600 metros de desnivel positivo). ¿Es la carrera de tu vida?

Sí, es la carrera de mi vida por muchos motivos. El motivo principal es porque fue mi primera carrera de larga distancia, donde debuté en el mundo de las ultras trails en 2011 y aquí mi carrera deportiva dio un giro de 180 grados prácticamente. Además, hay otros motivos por los cuales es la carrera de mi vida, porque es el patio de casa, es mi lugar de entrenamiento y es donde tengo toda la gente que me conoce y me siento como en casa. Siento una atracción muy especial por esta prueba, sobre todo cuando llego delante del Pedraforca que es una montaña que quiero mucho y me da una energía que muchas otras carreras no me dan. Hay ese magnetismo que tengo con el entorno y todo lo que es la zona de Cavalls del Vent.

¿El objetivo es conseguir tu sexta victoria?

Si te soy sincera, siempre voy a buscar la victoria, porque soy competitiva y me gusta mucho la competición. Sé que cada vez está difícil, porque hay gente que está subiendo muy fuerte, pero lucharé para dar lo mejor de mí y obviamente pienso en un podio, pero simplemente porque soy exigente y me gusta competir. No entiendo ir a una ultra y no pensar en el podio, es mi manera de ser como deportista, luchar al máximo y acariciar ese podio tan preciado.

¿Cómo estás de los dolores que te han perjudicado durante un tiempo?

Si te digo que corro sin ningún tipo de dolor te engañaría...siempre tenemos algún dolor u otro. Es esa convivencia entre el dolor y la gestión de este. Se trata de saberlo gestionar, de cuidarse mucho, de escuchar el cuerpo y entenderlo un poco. El dolor muchas veces tan sólo hace daño y hemos de seguir adelante, siempre sabiendo un poco dónde está el límite de este dolor. Lo que pasa es que estoy trabajando mucho para tener un chasis fortalecido. Hay mucho trabajo de fuerza y de momento lo puedo gestionar bien y puedo correr, claro. ¡Son 100 kilómetros!

¿Lo que más te gusta de correr en pruebas de larga distancia es la preparación previa o el día de la carrera?

Intento disfrutar de todo el viaje, con todos los altibajos que esto representa. Y esto es lo que me motiva, el viaje. Para mí el viaje es la recompensa y el día de la carrera es un premio, la gran fiesta. Y si llegas el día de la prueba con los deberes hechos, habiendo disfrutado y también sufrido de todas estas semanas y meses previos a la competición, y has hecho todo lo que está en tus manos, te plantas en la línea de salida y la satisfacción es tan grande que es salir y demostrar todo el trabajo hecho los meses previos. El día de la carrera es como poner la guinda a un pastel que ya está hecho.

¿Tu punto fuerte es la resiliencia?

Sí, ¡sin duda! La resiliencia me ha acompañado a la largo de mi trayectoria deportiva, porque tengo un dolor crónico que a veces me deja hacer, pero otras no me deja trabajar como a mí me gustaría. Pero también hemos de aprovechar estas adversidades, quizás esto ha hecho que mi carrera deportiva se alargase más, porque ha habido muchos momentos en los que he tenido que estar parada. También es una lucha entre el bien y el mal, y las ganas de hacerlo bien y esta gestión hace que muchas veces dé lo mejor de mí. Tengo resiliencia y ganas de no tirar la toalla y de hacerlo bien. Al final es como la vida misma, no es un camino de rosas, hay que gestionar muchos aspectos. Hay momentos buenos y malos y las lesiones forman parte de nuestra carrera deportiva. Saberlo gestionar es muy importante. Quien tiene la mejor actitud, gana en este sentido.

Hace poco, coincidiendo con la celebración de UTMB, dijiste que este año no te veías participando, pero has abierto la puerta a volver el año que viene...

Sí, UTMB es la carrera más importante que hay en el mundo en larga distancia y es una prueba que has de afrontar muy preparada, tanto física como mentalmente, sobre todo mentalmente para estar en la línea de salida. Este año pensé que no estaba preparada, ni física ni mentalmente. Venía de correr en julio la Val d’Aran by UTMB de 115 km y no me dio tiempo de preparar UTMB. Por tanto, lo más probable es que hubiese dado lo mejor de mí y posiblemente hubiese tenido que abandonar y esta no es la actitud. Si vas con esas dudas, es muy probable que no termines. Además, yo conseguí el dorsal en la prueba de la Val d’Aran, por tanto, la preparación era de tan sólo un mes y medio y con este tiempo no se prepara el Ultra Trail del Mont-Blanc. Necesito toda esta preparación de 6 o 8 meses vista, antes cuando era más joven corría 7 o 8 ultras al año, ahora hago dos y bien hechas. Para hacer UTMB debes centrarte en esta prueba, porque es la carrera en mayúsculas, Y fui muy honesta conmigo y con los míos y les dije que este año no tocaba, quizás tocará el año que viene. Desde el mes diciembre me la empezaré a preparar. Es lo que decíamos de la recompensa y el viaje y demostrar que se puede volver, pero las cosas hay que hacerlas bien. Y ya se ha visto cuantos han abandonado de los que están por delante, hay muchos que no han acabado. Podría decir muchos nombres, pero no lo haré.

¿Crees que el trail running se está profesionalizando?

Hay gente que empieza a vivir de este deporte, pero es un deporte muy exigente y no es un deporte que duré para siempre y las lesiones están al orden del día. Lo que recomiendo es que la gente se forje un futuro fuera del mundo de las carreras por montaña, sobre todo los jóvenes que están subiendo que estudien y se preparen para lo que sea. Debe haber una vida paralela más allá de la vida de las carreras de trail, porque por suerte y por desgracia no es como el futbol, y puede durar unos años, pero hay que tener un trabajo porque no se puede vivir de este deporte. O muy pocos pueden vivir de este deporte.

¿Y has visto más presencia de mujeres en las carreras de larga distancia respecto años anteriores?

Sí, ha habido un aumento, no tan sólo de presencia femenina, sino en general y por eso ha aumentado la presencia femenina. Pero pese a esto, pienso que falta atrevimiento sobre todo en las carreras de larga distancia. Nos encontramos en pruebas de 100 millas o de 100 km donde el porcentaje de dorsales femeninos respecto del masculino es bastante bajo todavía. Estamos hablando de un 10 o 12% de presencia femenina y se ha demostrado que la mujer en larga distancia aumenta sus posibilidades de éxito. Por lo tanto, animo a todas las chicas que lo prueben, porque es un deporte muy bonito, donde la convivencia y el respeto mútuo están al orden del día. Y nunca es tarde para volver a empezar. También hay la lucha con uno mismo y esto empodera muchísimo. Me gusta ver mujeres en la montaña con un dorsal. Además, también es bonita la sensación de ir mejorando, tengamos la edad que tengamos.

Estuviste un tiempo alejada de las competiciones y entraste en política. ¿Qué balance haces de esta etapa?

Soy una persona que le gusta vivir muchas experiencias y no tan sólo del mundo del trail running y de la montaña. Esta es una experiencia que en un momento la vida me regaló y aproveché esta oportunidad. Para mí fue un honor entrar en el Parlament de Catalunya como diputada y vivir esta experiencia durante tres años y la aproveché, pero ya ha pasado. Al final pensé que hago mejor trabajo fuera del Parlament y hablando desde las montañas que en el hemiciclo. Pienso que hay que ser honesto con uno mismo y que todos debemos estar en nuestro sitio. Mi lugar es la montaña, el deporte, y es una experiencia y un aprendizaje más del cual tengo buenos y malos recuerdos, pero dejamos esta etapa atrás y nos centramos en la Núria Picas deportista.