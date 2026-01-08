Núria Gil y Juho Ylinen elevan el nivel del Maratón de Transgrancanaria 2026

La Marathon de The North Face Transgrancanaria 2026 sigue tomando forma y lo hace con dos nombres que garantizan espectáculo y nivel internacional. La organización ha anunciado la presencia de Núria Gil y Juho Ylinen en la distancia de 47 kilómetros, una incorporación de lujo para una prueba que se disputará del 4 al 8 de marzo y que apunta a convertirse en una de las más disputadas de los últimos años.

Para Núria Gil, Transgrancanaria es terreno conocido. La corredora catalana, integrante del Asics Fuji Trail Team, regresará a la isla con el objetivo de repetir el triunfo logrado en 2023. Con 747 puntos ITRA, Gil se mantiene entre las atletas más sólidas del circuito y llega respaldada por una trayectoria impecable.

En los últimos años, la española ha brillado en pruebas de máximo prestigio, con victorias en la Mozart 100 by UTMB y el Chianti Ultra Trail, además de su triunfo en el Val d’Aran by UTMB. A nivel internacional, su palmarés se completa con una plata europea y un cuarto puesto mundial, confirmando su regularidad en las grandes citas.

Núria Gil, en plena acción / ARISTA

Ylinen también se suma

En categoría masculina, Juho Ylinen afronta una nueva oportunidad para conquistar por fin la Marathon grancanaria. El corredor finlandés de Hoka acumula una relación muy especial con la prueba: segundo en 2024, tercero en 2023 y quinto en 2022.

Con 883 puntos ITRA, Ylinen es sinónimo de consistencia y llega tras un 2025 notable, con un segundo puesto en el Festival des Templiers y triunfos en la Ultramediterrània, reforzando su condición de firme candidato al triunfo.

La presencia de Gil y Ylinen se suma a un cartel ya espectacular, en el que figuran nombres como Sara Alonso, Robert Pkemoi, Jonathan Albon o Tom Evans.

La Marathon de Transgrancanaria 2026 se consolida así como una de las grandes citas del trail running europeo, con una parrilla de salida que anticipa una batalla de alto voltaje sobre los senderos de Gran Canaria.