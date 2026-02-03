Núria Castán hace historia en Andorra: bronce en el primer Mundial FIS de freeride

Andorra ya tiene un capítulo propio en la historia del freeride… y Núria Castán aparece subrayada en él. La rider española del equipo internacional de Head Snowboards y del equipo nacional de Freeride RFEDI-SpainSnow se proclamó este martes tercera del mundo de snowboard freeride tras subirse al podio del primer Mundial FIS Freeride de la historia, celebrado en la legendaria cara del Basser Negre (2.687 m).

Castán, que partía en octava posición, clavó una línea rápida y técnica en un escenario tan exigente como icónico. Su bajada, sólida y con ritmo, le permitió firmar 79.00 puntos y asegurar el bronce en una final que tuvo acento internacional: la francesa Noémie Equy se quedó con la plata (81.33) y la estadounidense Mia Jones se llevó el oro con 84.00.

La competición no arrancó a la hora prevista. El evento vivió varias horas de retraso por la escasa visibilidad, una de esas condiciones que en alta montaña obligan a la paciencia. Pero cuando el sol rompió la niebla, el Basser Negre mostró su mejor versión y el freeride respondió con un día de los que se recuerdan. "Las condiciones estaban espectaculares, épicas. Hemos tenido que esperar bastante a primera hora de la mañana, pero al final ha salido el sol y he dado mi mejor versión. Muy contenta de haber terminado tercera del mundo, significa mucho para mi y me llena el corazón en este nuevo capítulo. Este resultado me da fuerzas para seguir luchando en lo que queda de temporada del Freeride World Tour", explicó Castán tras bajar del podio, con la emoción todavía en la voz.

Con el bronce mundial ya en el bolsillo, el calendario no da tregua. La próxima parada de Castán será el tercer evento del Freeride World Tour, programado del 22 al 28 de febrero en Georgia. Después llegarán Fieberbrunn (Austria), del 5 al 10 de marzo, y el tramo decisivo para quienes superen el corte: Alaska, del 15 al 22 de marzo, antes de la gran final en Verbier (Suiza), del 28 de marzo al 5 de abril.