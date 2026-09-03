Los números de Miguel Arsénio tras ser segundo en la CCC 2026: casi 10.000 calorías, 10 horas de esfuerzo y casi 170 pulsaciones por minuto

Miguel Arsénio compartió los datos completos de su reloj Suunto Vertical 2 tras terminar segundo en la CCC del UTMB Mont Blanc 2026 (105,8 km y 6.007 metros de desnivel positivo) con un tiempo de 10 horas, 27 minutos y 24 segundos. "Un día perfecto ahí fuera", resumió el propio corredor en sus redes.

Arsénio explicaba que su plan pasaba por correr sin miedo y jugar sus bazas en un recorrido que se ajustaba a sus puntos fuertes: "Corrí sin miedo y jugué mis cartas en un recorrido que encajaba muy bien con mis puntos fuertes como corredor. Fui paciente y esperé los momentos adecuados para hacer mis movimientos". Esa paciencia se refleja en los datos de su reloj: completó la subida acumulada en 6h07 y la bajada en 3h57, con una frecuencia cardíaca media de 168 pulsaciones por minuto durante toda la prueba.

Miguel Arsénio logró una gran actuación en la CCC de UTMB / Franck ODDOUX

El resto de cifras del corredor de KAILAS confirman el nivel de exigencia del esfuerzo: un ritmo medio de 5'55" el kilómetro con ritmo ajustado a la pendiente de 5'00", un VO2 máx estimado de 68,0, y una carga de entrenamiento (TSS) de 1.084, una cifra que da idea del desgaste de una prueba de esta distancia.

Su Suunto Vertical 2 también recogió un gasto calórico de 9.120 calorías durante la prueba y una frecuencia cardíaca de recuperación de -29 ppm, calificada por el propio dispositivo como "lenta", reflejo lógico del nivel de fatiga acumulado tras más de diez horas de carrera.

En el desglose de elevación, Arsénio subió a una velocidad de 16 metros por minuto y bajó a 26 metros por minuto, alcanzando el punto más alto del recorrido a 2.573 metros y el más bajo a 521 metros. Su velocidad media fue de 10,1 km/h, con una punta máxima de 18,8 km/h, y una potencia media de 189 vatios (197 normalizados), con picos de 302 vatios en 30 segundos y 295 vatios en un minuto.

De la bicicleta de montaña al podio en Chamonix

El segundo puesto de Arsénio no es un resultado aislado, sino la culminación de un camino atípico dentro del trail running. Nacido en Paço dos Negros, en el municipio de Almeirim, empezó jugando al fútbol a los cinco años antes de pasarse al ciclismo de montaña a los diez, disciplina en la que compitió casi una década, logrando varios títulos regionales y nacionales e incluso convocatorias con la selección portuguesa.

No fue hasta los 23 años, en 2019, cuando descubrió el trail running, compaginando al principio la competición con su trabajo de cerrajero, hasta poder dar el salto al profesionalismo.

Este resultado en la CCC supone la mejor clasificación histórica de un atleta portugués en una prueba de 100 kilómetros del UTMB, y llega en una temporada en la que Arsenio ya se había impuesto en las Four Summits Bucovina Ultra Rocks. El podio en Chamonix, además, le ha valido un Golden Ticket de Hoka para la Western States 100, una de las carreras más prestigiosas del calendario mundial de ultrafondo, con la que el portugués seguirá escribiendo páginas en la historia del trail de su país.

Segundo por detrás de su propio compañero de equipo

El resultado tiene un matiz especial: Arsénio terminó subcampeón por detrás de Minoggio, su compañero de equipo, a quien felicitó expresamente en su mensaje: "Enhorabuena por tu carrera, simplemente wow". También tuvo un recuerdo para Hans Troyer, con quien compartió varios kilómetros de carrera: "Gracias Hans Troyer por esos pocos kilómetros que compartimos".

Arsénio cruzando la meta en Chamonix y firmando un histórico segundo puesto en la CCC / @PeakPixelCafe

El portugués cerró su balance con agradecimientos a su entorno más cercano a su equipo de trabajo, con quienes dice compartir una conexión que ha sido clave para el resultado: "Somos un equipo de verdad, trabajamos duro, seguimos conectados. Lo hemos conseguido juntos".

Visiblemente emocionado, Arsénio terminó reconociendo que todavía no encontraba las palabras para describir lo vivido: "Me quedo sin palabras. No sé qué decir. Solo quiero vivir este momento".