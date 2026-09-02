Los números detrás del récord de Ben Dhiman en UTMB: casi 10.000 calorías, un 30% más de volumen y "cero" pausas

Ben Dhiman llegaba a esta UTMB con una cuenta pendiente. Sin terminar en 2023 y 2024, y segundo el año pasado tras Tom Evans, este año volvió con un único objetivo: ganar. Lo hizo en 18 horas, 16 minutos y 29 segundos, la primera vez que un corredor baja de las 19 horas. La organización retrasó la salida dos horas por tormentas, y Dhiman se puso en cabeza poco después del kilómetro 40, con más del 75% de carrera todavía por delante.

Lo más llamativo, contado por él mismo en meta, es que la fuga no estaba en el plan: "No tenía intención de romper la carrera tan rápido, tenía pensado guardarme las cartas". Un avituallamiento resuelto a toda velocidad por su equipo lo dejó solo antes de lo previsto; al ver que nadie volvía, aceptó la situación: "Esto ya está escrito, hay que dejarse llevar".

A partir de ahí, la ventaja no dejó de crecer en cada control: 19 minutos en Courmayeur, 22 en el Grand Col Ferret, 28 en Champex-Lac, más de media hora en Vallorcine. Explicó que sentía que podía elegir dónde ampliar la renta (en el descenso hacia Les Chapieux apretó a fondo) y fue ahí donde asumió que corría, por fin, su propia carrera.

Chassagne, Dhiman y Olson, el podio de UTMB 2026 / Franck ODDOUX

Pese al dominio, la vulnerabilidad nunca desapareció: "Sigo sintiéndome vulnerable, es una de esas cosas que nunca se acaban hasta que se acaban", admitió, recordando que al oír que había perdido dos minutos en un tramo pensó "me estoy desmoronando". La noche, en cambio, fue su parte favorita: el largo sector oscuro tras Les Contamines, con solo la luz del frontal, lo describió como "mi parte favorita, de verdad". Rompió un bastón en carrera, pero su equipo de asistencia, repartido por el recorrido, tuvo uno nuevo esperándole en el siguiente avituallamiento.

Un volumen 30% superior al de 2025

La clave de la victoria, según explicó él mismo, está en los meses previos: un cambio de enfoque hacia mucho más volumen y la mitad de sesiones de alta intensidad, buscando construir lo que llama un "motor diésel". Solo en enero acumuló 107 horas de entrenamiento (95 en febrero, 105 en marzo), y en las 12 semanas previas a la carrera su carga fue un 30% superior a la de 2025.

En julio llegó a sumar cerca de 12.000 metros de desnivel semanales, con el 20% de su preparación dedicado a fuerza y el 80% a resistencia. Preguntado si el cambio se notó en las subidas, respondió sin rodeos: "Este año fui más rápido en todo".

El Amazfit Cheetah 2 Ultra, su 'arma'

Para seguir sus constantes durante toda esa preparación y también en carrera, Dhiman usó el Amazfit Cheetah 2 Ultra, el reloj insignia de trail de la marca, lanzado este año con 30 días de autonomía en uso normal y hasta 60 horas en modo GPS de alta precisión, con doble antena para mantener la señal en bosques y barrancos.

El dispositivo incorpora mapas topográficos offline, linterna integrada de doble color para las carreras nocturnas, caja de titanio grado 5 y pantalla de zafiro, y es capaz de monitorizar en tiempo real parámetros como la frecuencia cardiaca, la carga de entrenamiento o los niveles de fatiga acumulada.

Ben Dhiman mirando su reloj tras cruzar la meta en Chamonix / AMAZFIT

Combinado con la banda Amazfit Helio, que añadía el dato de frecuencia cardiaca, el reloj registró que Dhiman cruzó la meta habiendo quemado 9.911 calorías, con su corazón superando las 170 pulsaciones por minuto en cuatro ocasiones durante las primeras ocho horas. Aun así, el propio corredor reconoció que en una carrera tan larga esa cifra no siempre refleja el esfuerzo real.

La crisis, incluso en una carrera casi perfecta, llegó en la última subida hacia La Flégère: perdió lucidez, se cayó, y pese a estar a punto de ganar el UTMB pensó "odio mi vida". Solo conectó con el momento en los últimos cien metros, con una sonrisa. Preguntado si esto cierra su relación con la carrera, fue tajante: "No voy a cerrarla. No puedo imaginarme no correr aquí todavía".