Los nuevos auriculares Suunto Spark: diseño open-ear, métricas de carrera y hasta 36 horas de autonomía con el estuche

Suunto da un paso más en su catálogo de audio deportivo con el lanzamiento de los nuevos Suunto Spark, sus primeros auriculares de conducción aérea y diseño open-ear, una propuesta claramente enfocada al usuario activo y, muy especialmente, al corredor que quiere escuchar música o recibir indicaciones sin desconectarse del entorno.

La clave del producto está precisamente ahí. El diseño de oído abierto permite que el sonido llegue al oído sin taponarlo, algo especialmente útil en ciudad, en carriles bici o en salidas compartidas, donde mantener la atención sobre el tráfico, otros corredores o cualquier señal del entorno sigue siendo fundamental. En un momento en el que cada vez más marcas buscan equilibrio entre rendimiento y seguridad, Suunto coloca ese argumento en el centro de Spark.

Pero no se queda solo en el audio. Uno de los puntos más diferenciales de este lanzamiento es la incorporación de funciones de salud y entrenamiento. Los Spark permiten monitorizar métricas como la cadencia, la zancada y la mecánica de carrera, y además añaden seguimiento de la postura y la fatiga del cuello, un detalle poco habitual en este segmento y que refuerza la idea de un dispositivo que acompaña más allá de la simple escucha.

En cuanto al diseño, cada auricular pesa solo 9 gramos y combina silicona suave con un aro fino de titanio con memoria, buscando una sujeción estable pero cómoda en tiradas largas o durante muchas horas de uso. Llegarán en negro, blanco y naranja coral, y cuentan con certificación IP55, por lo que están preparados para sudor, polvo y condiciones cambiantes.

La autonomía también juega a su favor: Suunto anuncia hasta 7 horas de uso por carga y hasta 36 horas con el estuche, cifras competitivas para un modelo pensado tanto para entrenar como para el día a día. En el apartado sonoro, la marca promete medios equilibrados, agudos claros y graves dinámicos, además de reducción de fuga de sonido y micrófonos duales con cancelación de ruido ambiental para mejorar las llamadas.

Además, los Spark son compatibles con audio Hi-Res mediante LHDC 5.0 e incorporan audio espacial con seguimiento de cabeza, un extra que busca dar un punto más de inmersión sin renunciar a la percepción exterior. A eso se suman Bluetooth 5.4, conexión multipunto con dos dispositivos, controles táctiles, gestos de cabeza y la función "Find My Spark" desde la app de Suunto.

Con este lanzamiento, la marca refuerza una familia de auriculares abiertos en la que ya figuran modelos como Wing 2, Sonic, Aqua y Aqua Light, cubriendo desde el running diario hasta el uso acuático. Los nuevos Suunto Spark estarán disponibles a partir del 8 de abril de 2026 por 149 euros.