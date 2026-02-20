El nuevo reloj "indestructible" para trail: Amazfit T-Rex Ultra 2 llega a Europa con 64 GB y 3000 nits

Amazfit sube una marcha en la gama resistente con el lanzamiento en Europa del Amazfit T-Rex Ultra 2, un smartwatch que apunta a un perfil muy concreto: quienes se mueven por terrenos donde el error se paga caro y la autosuficiencia no es un extra, sino la norma. Montaña, expediciones, travesías largas… y sí, también ese universo cada vez más masivo del trail running que vive a caballo entre el entrenamiento de calidad y la aventura.

La carta de presentación es directa: hasta 30 días de batería con una sola carga. Y cuando el uso se vuelve real de verdad —navegación activada, pantalla siempre encendida, máxima precisión de GPS y frío— Amazfit asegura hasta 28 horas funcionando en modos deportivos.

El T-Rex Ultra 2 aguanta temperaturas extremas / AMAZFIT

El salto se apoya en una batería de 870 mAh, pero con un detalle que interesa al corredor de montaña: el peso se mantiene prácticamente igual. Con correa, el Ultra 2 marca 89,2 g, apenas por encima del modelo anterior. La clave está en los materiales: titanio de grado 5 en trasera, bisel y botones, buscando el equilibrio entre ligereza y durabilidad.

Las especificaciones del T-Rex Ultra 2 de Amazfit

En ruta, el segundo pilar es la navegación. El T-Rex Ultra 2 llega con mapas globales preinstalados y mapas topográficos gratuitos, además de la opción de descargar mapas de contorno y pistas de esquí desde la app Zepp. La idea es clara: moverte con confianza sin depender del móvil ni de la cobertura, un escenario habitual en crestas, valles cerrados o travesías largas.

La pantalla acompaña: AMOLED de 1,5", protegida por cristal de zafiro y con un brillo máximo de 3000 nits, un punto diferencial cuando el sol pega en altura y leer datos deja de ser trivial.

La precisión se refuerza con geolocalización compatible con seis sistemas satelitales (incluidos GPS y Galileo) y navegación paso a paso. Y para el apartado "por si acaso", Amazfit integra una linterna dual con brillo ajustable: haz blanco de 200 lux, luz verde pensada para compatibilidad con gafas de visión nocturna, y modo SOS. En modo Boost, además, promete un flash de 300 lux, útil en salidas nocturnas o emergencias.

El modelo T-Rex Ultra 2 ya está a la venta / AMAZFIT

El Ultra 2 monitoriza métricas de carga y recuperación y presenta la fatiga a distintas escalas (diaria, semanal, mensual y más). Además, abre la puerta a ampliar el ecosistema con accesorios como Helio Strap o Helio Ring, y se apoya en una tienda de más de 400 aplicaciones en Zepp.

Entre las destacadas: GRun for Amazfit (con más de 50 métricas y ETA dinámica), Biometric Anomaly Detector (alertas sobre posibles sobrecargas o señales tempranas de infección), Battery Assistant (estimación de batería durante el deporte) o Mountaineering Oximetry (datos de altitud, ritmo de ascenso y oxígeno en sangre).

Otro dato relevante para el perfil outdoor: 64 GB de memoria interna, el doble que el T-Rex 3 Pro, pensando en mapas y recursos sin depender de sincronizaciones constantes.

El Amazfit T-Rex Ultra 2 esta disponible en Europa desde el 19 de febrero en la web de Amazfit y distribuidores seleccionados. ¿El precio? 549,9 EUR, una cifra que lo coloca en la pelea seria del segmento premium resistente.