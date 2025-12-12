Nuevo recorrido del Maratón de Sevilla 2026: cambios que apuntan a la excelencia

El Zurich Maratón de Sevilla 2026, que se disputará el 15 de febrero, encara una edición histórica. La organización apuesta por un rediseño del circuito que busca reforzar un estatus que ya se ha ganado kilómetro a kilómetro: ser uno de los maratones más rápidos y llanos del mundo. Y este año, lo será aún más.

La primera gran novedad es tan sencilla como trascendental: la salida y la meta ya no estarán en el mismo punto. El arco de salida se trasladará a la Avenida de María Luisa, a la altura del Casino de la Exposición y la estatua del Cid. Esta nueva ubicación permitirá aplicar un sistema de salidas por oleadas, algo muy demandado por los corredores populares para poder correr desde el primer metro sin bloqueos ni aglomeraciones.

La meta, en cambio, se mantendrá en un escenario icónico para la prueba: el Paseo de Las Delicias, junto a la glorieta de Buenos Aires. También seguirán en la misma zona los servicios de guardarropa y postmeta, que en las últimas ediciones han demostrado funcionar con solvencia y comodidad para los más de 16.500 participantes previstos.

Un recorrido aún más llano (y sin las cuestas de Arjona)

El rediseño del maratón no altera la esencia del circuito sevillano: se mantienen los grandes iconos —Torre del Oro, Maestranza, Ronda Histórica, casco antiguo— que hacen del evento uno de los más fotogénicos del calendario.

Pero sí incorpora una mejora que muchos corredores celebrarán: la eliminación de los dos pasos por el túnel de la calle Arjona, hasta ahora los únicos tramos con desnivel significativo.

Para la élite (unos 500 atletas), este cambio supone una reducción notable del desnivel acumulado, convirtiendo la prueba en un escenario todavía más favorable para buscar marcas personales y registros de alto nivel.

Más animación y más fluidez en carrera

Otra consecuencia positiva del nuevo trazado es el mayor protagonismo que adquiere la Ronda Histórica, donde se incorporarán cuatro nuevos puntos de animación en zonas como la Ronda de Capuchinos, la Resolana o la glorieta Duquesa de Alba.

El objetivo: acompañar, empujar y motivar a los corredores en uno de los tramos más estratégicos del circuito.

Todo este rediseño, además, tiene una ventaja práctica para la ciudad: no implicará nuevos cortes de tráfico en los días previos, lo que facilita la convivencia del maratón con la vida urbana y reduce molestias.