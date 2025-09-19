Así es el nuevo recorrido de la Cursa de la Mercè 2025: mapa, horario y calles cortadas

La Cursa de la Mercè 2025 llega con una novedad histórica. El domingo 21 de septiembre, miles de corredores estrenarán un circuito completamente renovado: más céntrico, circular y con el Mediterráneo como telón de fondo. Tras más de veinte años con el mismo trazado, la prueba de referencia de las fiestas de la patrona de Barcelona da un salto de modernidad y vuelve a situar el running en el corazón de la ciudad.

El cambio se notará desde el primer metro. La salida será en la calle Aragó con Pau Claris y la meta en la plaza de Catalunya. Todo el centro quedará tomado por la marea de camisetas, en una edición que promete ser inolvidable.

El circuito principal atravesará lugares emblemáticos: paseo de Sant Joan, Arc de Triomf, paseo Picasso, paseo Colom y Drassanes, con tramos junto al mar. Después, la carrera subirá por el Paral·lel, Entença, Floridablanca y Ronda Sant Antoni, hasta la plaza de la Universitat y el sprint final hacia plaza Catalunya. La salida será a las 08:30 horas.

Tres modalidades en la Cursa de la Mercè

La Cursa mantiene su carácter popular e inclusivo:

Carrera 10K (08:30 h, Aragó con Pau Claris)

(08:30 h, Aragó con Pau Claris) Carrera inclusiva 2K para personas con discapacidad intelectual o movilidad reducida (09:15 h, calle Tamarit con Entença)

para personas con discapacidad intelectual o movilidad reducida (09:15 h, calle Tamarit con Entença) Carrera familiar 1.600 m (10:45 h, plaza Catalunya)

Las inscripciones están abiertas en la web oficial, excepto la 2K inclusiva, que se gestiona por correo electrónico (merce@lasansi.com).

Servicios para corredores y familias

Habrá guardería infantil (de 3 a 11 años) de 7:30 a 12:00 h, con inscripción previa antes del 15 de septiembre. También guardarropa, asistencia sanitaria, puntos de avituallamiento con agua, fruta y bebida isotónica, y clínica móvil en la meta.

La fiesta seguirá después con la Sandwich Party Bimbo en plaza Catalunya: actividades, juegos y degustación para corredores y acompañantes.

Transporte y dorsales

El Ayuntamiento recomienda llegar en transporte público. Metro (L2, L3, L4), bus (39, 47, V17, B24) y Rodalies (R11, R13, R14, R15, R16, R17, R2) conectan con la zona de salida. Los inscritos tendrán billete gratuito de ida y vuelta con Rodalies el 21 de septiembre.

Los dorsales, chips y camisetas se recogerán en la Fira del Corredor (Pabellón de Italia, plaza Carles Buïgas, junto a la Fuente Mágica de Montjuïc):

Viernes 19: de 11:00 a 20:00 h

Sábado 20: de 10:00 a 19:00 h

Calles cortadas por la Cursa de la Mercè 2025

Durante la mañana del domingo 21 de septiembre habrá cortes de tráfico y restricciones en varias zonas del centro de Barcelona:

Salida y meta : calle Aragó con Pau Claris y plaza Catalunya.

: calle Aragó con Pau Claris y plaza Catalunya. Zona marítima : paseo de Sant Joan, Arc de Triomf, paseo Picasso, paseo Colom y Drassanes.

: paseo de Sant Joan, Arc de Triomf, paseo Picasso, paseo Colom y Drassanes. Centro y Paral·lel: avenida Paral·lel, calle Entença, Floridablanca, Ronda Sant Antoni y plaza Universitat.

Los cortes comenzarán desde primera hora y se alargarán hasta el mediodía, afectando también a calles adyacentes y accesos al Eixample, Ciutat Vella y Sants-Montjuïc. El Ayuntamiento recomienda desplazarse en transporte público y evitar el vehículo privado en la zona.