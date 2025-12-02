¿Nuevo récord mundial en Valencia? Los favoritos que estarán en la línea de salida 2025

El Maratón Valencia 2025 llega con la etiqueta de "carrera del año" incluso antes de que suene el pistoletazo de salida. La combinación de circuito llano, clima amable y una nómina de élite casi inabarcable convierte a la ciudad en el escenario perfecto para soñar con récords, tanto del circuito como nacionales… e incluso con acercarse de nuevo a la frontera del récord mundial.

En categoría masculina, todas las miradas apuntan a los hombres que ya han demostrado que en Valencia se puede volar. El nombre propio es Sisay Lemma, vigente récordman del recorrido con sus estratosféricos 2:01:48. Conoce el circuito, sabe cómo se mueve el viento en cada avenida y tiene a favor un despliegue de liebres diseñado casi al milímetro.

A su alrededor aparecerán hasta cuatro fondistas con marcas 2:04 que garantizan una carrera rápida desde el inicio: si el grupo llega compacto al kilómetro 30, el intento de récord de la prueba estará sobre la mesa. Se trata del también etíope Hailemariam Kiros, el keniata Hillary Kipkoech y los alemanes Samuel Fitwi y Amanal Petros.

Entre los españoles, el foco se centra en Tariku Novales. Su plusmarca nacional le sitúa un peldaño por delante, pero el contexto de Valencia le empuja a ir más allá del mero “defender el récord”. Busca resarcirse del mal sabor de boca de los últimos JJ.OO. en casa del maratón más rápido del país, rodeado de un top-10 de nivel mundial, dispuesto a acercarse por primera vez a la barrera de las 2:05 en suelo español con garantías. El que no estará es Yago Rojo, baja de última hora por lesión.

Beriso, la única que baja de 2:15

En chicas, el cartel es igual de ambicioso. Amane Beriso parte como referencia del circuito: sabe lo que es romper la barrera de las 2:15 y Valencia le ofrece el terreno ideal para intentarlo de nuevo. A su alrededor, campeonas olímpicas, ganadoras de majors y un ramillete de maratonianas con marcas entre 2:16 y 2:19 dibujan un escenario perfecto para una carrera táctica hasta la media maratón… y un ataque demoledor en los últimos 15 kilómetros.

Para España, la gran baza femenina vuelve a ser Majida Maayouf. El récord nacional que ya tiene en su poder podría no ser definitivo. Si el ritmo de la élite le “arrastra” y el día acompaña en temperatura y humedad, Valencia 2025 puede convertirse en la jornada en la que la plusmarca española se consolide en un rango que hace unos años parecía ciencia ficción.

Maayouf estrena su nacionalidad pulverizando el récord de España en el Maratón Valencia / VALENCIA

La representación española que le acompañará la forman Ester Navarrete (2:24:40), Meritxell Soler (2:24:57), Elena Loyo (2:28:25), Cristina Giurcanu (2:36:01) y Yesica Mas (2:37:59).

Favoritos hay muchos, pero el gran protagonista seguirá siendo el cronómetro. Valencia se ha ganado a pulso la fama de laboratorio perfecto para grandes marcas y en 2025 lo tiene todo para seguir alimentando la leyenda: circuito, élite, ambiente y una ciudad entera empujando cada metro hacia un nuevo capítulo de récords.