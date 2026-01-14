El nuevo mensaje con el que Metropolitan arranca 2026: "El bienestar no se persigue, se entrena"

Metropolitan inicia 2026 con un paso firme en su evolución como marca de bienestar premium. La compañía ha lanzado su nueva campaña de publicidad, una propuesta que marca un nuevo posicionamiento estratégico y que presenta oficialmente su nuevo brand line: ‘A way of life’, un mensaje que resume su visión del bienestar como una elección vital que se entrena y se integra de forma natural en la vida cotidiana.

Activa desde este lunes 12 de enero, la campaña refuerza el liderazgo de Metropolitan como referente del bienestar integral, trascendiendo el concepto clásico de gimnasio para consolidarse como un ecosistema 360º. Movimiento, cuidado personal, salud mental, socialización y experiencia conviven en un modelo que sitúa a la persona en el centro. A partir de este 2026, ‘A way of life’ acompañará a la marca en todas sus expresiones como nuevo tagline corporativo.

Con un tono intimista, sensorial y experiencial, la campaña invita a reflexionar sobre cómo vivimos y cómo nos cuidamos. Lejos de promesas rápidas o resultados inmediatos, Metropolitan apuesta por una visión consciente y realista del bienestar, entendido como la suma de hábitos, constancia y decisiones diarias sostenidas en el tiempo.

"Con esta campaña damos un paso más en la construcción de una marca con propósito. Queremos inspirar a las personas a entender el bienestar como el proyecto más importante de sus vidas, algo que no se persigue, sino que se entrena cada día, desde lo físico, lo mental y lo emocional, en equilibrio", explica Patricia Ginés, directora de Marketing de Metropolitan.

El lema ‘El bienestar no se persigue, se entrena’ resume la esencia de esta primera oleada, visible en una impactante lona de 392 m² situada en la Plaza Bonanova de Barcelona. La acción se completa con presencia en mupis, soportes digitales, televisiones conectadas, plataformas online y redes sociales, con activaciones en ciudades como Madrid, Bilbao, Sevilla, Zaragoza o Niza.

La campaña de branding 2026 se desplegará en tres fases a lo largo del año, construyendo un relato continuo sobre autocuidado, comunidad y constancia. Un lanzamiento que llega en un momento de crecimiento para Metropolitan, que cerró 2024 con una facturación récord de 86,5 millones de euros y una inversión de 23 millones destinada a la apertura y renovación de clubes en España y Francia.