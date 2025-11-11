Así es el nuevo COROS PACE 4: más brillo, más autonomía y más inteligencia para tus entrenos

El reloj GPS ultraligero de COROS, PACE 4, llega con pantalla AMOLED de 1,2 pulgadas, control por voz y hasta 41 horas de autonomía en modo GPS.

COROS vuelve a desafiar los límites del rendimiento con el lanzamiento del PACE 4, la cuarta generación de su reloj más veloz y accesible. Ligero como ningún otro, más brillante que nunca y con una batería pensada para resistir semanas de entrenamiento, este modelo se posiciona como una de las opciones más equilibradas del mercado para corredores, triatletas y amantes de la velocidad.

Con solo 32 gramos con correa de nailon y un grosor de 11,8 mm, el PACE 4 apenas se nota en la muñeca, pero su nueva pantalla AMOLED 2.5D de 1,2 pulgadas lo hace imposible de ignorar. Sus 1500 nits de brillo garantizan visibilidad total incluso bajo el sol del mediodía, mientras el cristal mineral biselado aporta un toque de resistencia y elegancia. La interacción es fluida gracias al dial digital, al botón de acción y a un micrófono integrado que permite registrar notas o “pines” de voz durante el entrenamiento.

Coros Pace 4: autonomía líder y nuevas funciones inteligentes

La batería del PACE 4 marca diferencias: hasta 41 horas en modo GPS alto, 31 horas con la pantalla siempre encendida y 19 días de uso diario. Un salto notable respecto a su predecesor, el PACE 3, que amplía la libertad para quienes entrenan sin preocuparse por el cargador.

El Pace 4, el compañero ideal para tus entrenamientos diarios / COROS

Además, COROS introduce varias funciones que amplían su ecosistema: registro de sensaciones por voz, seguimiento del ciclo menstrual, modo linterna, recorte de actividades y una nueva interfaz de recuperación y salud que centraliza datos de sueño, frecuencia cardíaca y carga de entrenamiento.

Preparado para competir

El PACE 4 llega con un plan de maratón de 12 a 16 semanas, predictor de carrera, liebre virtual y una gestión avanzada del ritmo mediante el Centro de Entrenamiento COROS, donde los atletas pueden diseñar sesiones personalizadas o importar planes desde TrainingPeaks.

En cuanto a navegación, ofrece un sistema de “migas de pan” para seguir rutas sencillas y volver al punto de partida, ideal para carreras o entrenamientos en ciudad. Los modelos superiores, como el APEX 2 Pro o el VERTIX, seguirán reservando los mapas topográficos completos.

El Pace 4 llega con muchas novedades para registras los entrenamientos / COROS

En su interior, el PACE 4 integra un conjunto completo de sensores: barómetro, altímetro, brújula, termómetro, pulsioxímetro (SpO₂) y un sensor óptico PPG de nueva generación para medir la frecuencia cardíaca con mayor precisión. Todo ello respaldado por la app COROS, que mantiene su reputación por la fiabilidad del dato y la sencillez de análisis.

Precio y disponibilidad

El COROS PACE 4 ya está disponible en coros.com y en distribuidores oficiales por 269 euros, en colores negro y blanco, con correas intercambiables de 22 mm compatibles con otros modelos de la marca.

Con este lanzamiento, COROS consolida su posición como una alternativa seria a Garmin y Polar: un reloj que ofrece tecnología avanzada, ligereza extrema y autonomía líder por debajo de los 300 euros.

Para corredores que buscan un dispositivo que les acompañe en cada paso —sin peso, sin distracciones y sin límites—, el PACE 4 llega justo a tiempo para marcar un nuevo ritmo.