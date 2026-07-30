Así es el nuevo chaleco modular de NNormal para corredores de trail

Nnormal, la marca fundada por Camper y Kilian Jornet en 2022, presenta su nueva colección de hidratación para trail running, formada por el Modular Trail Vest y el Trail Run Belt, dos productos desarrollados para ofrecer comodidad, estabilidad y funcionalidad sin importar la distancia o el terreno.

Fiel a la filosofía de la marca, ambos productos han sido diseñados para responder a las necesidades reales de los corredores de montaña, con soluciones funcionales y resistentes que eliminan todo aquello que no aporta valor durante la actividad.

La principal novedad de la colección llega con el Modular Trail Vest, un chaleco que introduce un concepto diferencial dentro del segmento de la hidratación para trail: un sistema modular de almacenamiento que permite adaptar su capacidad en función de cada salida. El chaleco ofrece una capacidad base de 8 litros, ideal para entrenamientos, competiciones o salidas de media distancia. Cuando la aventura exige transportar más material, incorpora un compartimento impermeable extraíble de 4 litros, que eleva la capacidad total hasta los 12 litros sin necesidad de cambiar de mochila.

Así lucen los dos colores del nuevo chaleco de NNormal / Lester Kielstein

Este sistema permite adaptar el equipamiento a cada situación, ya sea para transportar una capa extra de ropa, alimentación o el material obligatorio que exigen las carreras de larga distancia. Más allá de su modularidad, el Modular Trail Vest ha sido desarrollado para proporcionar un ajuste firme y estable que elimina el rebote durante la carrera, incluso en los terrenos más técnicos.

Su construcción incorpora paneles altamente transpirables que favorecen la circulación del aire y ayudan a regular la temperatura corporal durante el esfuerzo. Además, integra bolsillos delanteros con cremallera para mantener seguros los objetos personales, un sistema trasero para fijar el carcaj de bastones y dos botellas flexibles Hydro Flask, incluidas de serie desde el primer uso.

Un nuevo cinturón de NNormal

Junto al nuevo chaleco, Nnormal presenta también el Trail Run Belt, una solución minimalista pensada para quienes buscan transportar únicamente lo imprescindible manteniendo la máxima libertad de movimiento. Diseñado para pasar desapercibido incluso en los terrenos más técnicos, el cinturón ofrece un ajuste seguro, estable y libre de rozaduras.

Con una capacidad de 2 litros, combina materiales elásticos y un diseño ergonómico que acompaña el movimiento natural del corredor sin generar rebotes. Su distribución incluye un bolsillo interior de seguridad para objetos de valor, compartimentos laterales de acceso rápido para alimentación y almacenamiento compatible con dos flasks de 500 ml.

El nuevo cinturón de hidratación / NNORMAL

Incorpora también un sistema HydraPak a prueba de fugas y un sistema elástico de fijación para bastones que permite transportarlos de forma rápida y estable. Las tiras de silicona interiores y el acolchado mejoran aún más la estabilidad durante la carrera, mientras que los detalles reflectantes aumentan la visibilidad en condiciones de poca luz.

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Lejos de apostar por soluciones complejas, la marca ha centrado el desarrollo de ambos productos en el equilibrio entre funcionalidad, ligereza y durabilidad, dando respuesta tanto a quienes buscan el máximo rendimiento en competición como a quienes disfrutan explorando la montaña sin límites.