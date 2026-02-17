Las nuevas Scott Kinabalu Trail llegan para revolucionar tus entrenamientos de montaña
La marca suiza apuesta por una zapatilla más reactiva, ligera y resistente, con espuma Kinetic Fusion y tecnología ER2 para ofrecer mayor dinamismo en todo tipo de terrenos
El trail running sigue evolucionando y Scott Sports da un paso más con el lanzamiento de las nuevas Scott Kinabalu Trail, un modelo diseñado para quienes buscan velocidad, agilidad y control en la montaña. Pensadas tanto para entrenamientos exigentes como para salidas de exploración en terreno técnico, las Kinabalu Trail incorporan una nueva entresuela con espuma Kinetic Fusion que promete un equilibrio óptimo entre amortiguación y reactividad.
La clave del modelo está en esa nueva espuma, que ofrece una pisada más ligera y con mayor retorno de energía sin sacrificar estabilidad. A ello se suma la tecnología ER2 (Evolved Rocker), que favorece una transición más fluida y eficiente en cada zancada, especialmente en tramos corribles donde el ritmo aumenta. El conjunto se completa con un empeine de malla antidesgarro, pensado para resistir la abrasión en montaña, manteniendo al mismo tiempo ligereza y buena ventilación.
El diseño busca ofrecer versatilidad: suficiente protección para terrenos técnicos, pero con un carácter dinámico que permite correr rápido cuando el perfil lo permite. Esta combinación convierte a las Kinabalu Trail en una opción interesante para corredores que alternan entrenamientos de calidad en sendero con tiradas más largas en montaña.
Con este lanzamiento, Scott refuerza su apuesta por el trail running técnico y competitivo, presentando una zapatilla que combina innovación, rendimiento y durabilidad en un momento en el que el corredor de montaña demanda cada vez más precisión y eficiencia en cada kilómetro.
