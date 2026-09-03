Las nuevas palas KUIKMA que llegan al Madrid Premier Padel P1: carbono 3K y solo 355 gramos

Madrid vuelve a convertirse estos días en uno de los grandes escaparates del pádel con la celebración del Madrid Premier Padel P1. Decathlon repite como tienda oficial del torneo y como uno de sus patrocinadores principales a través de KUIKMA, su marca especializada, y aprovecha la cita para presentar nuevos productos con los que quiere seguir creciendo dentro de este deporte.

La principal novedad para el jugador está en la nueva gama KUIKMA DYN, compuesta por tres modelos: Control, Hybrid y Power. Las tres palas parten de una misma base tecnológica, aunque la marca las plantea para responder a diferentes formas de entender el juego. Una familia dirigida al jugador experto que busca prestaciones elevadas sin que el precio se dispare.

Los números llaman especialmente la atención. Carbono 3K, 355 gramos de peso y tecnología Dynamic Channel por menos de 100 euros. Son las principales credenciales técnicas y comerciales de los tres modelos, con los que KUIKMA busca cuestionar la idea de que acceder a una pala de carbono 3K tiene que implicar necesariamente un desembolso elevado.

Así es la Kuikma PR Power Carbon Fly / DECATHLON

Decathlon engloba la propuesta bajo el concepto "Premium Accesible", una filosofía que en este caso intenta trasladar materiales y soluciones pensadas para jugadores experimentados a un rango de precio más contenido.

Control, Hybrid y Power mantienen esa construcción común, pero ofrecen tres alternativas dentro de la misma saga para adaptarse a distintas maneras de jugar.

Coki Nieto, embajador de la marca

Uno de los nombres propios del lanzamiento es Coki Nieto. El madrileño pone su firma en la nueva DYN Hybrid y tendrá además un papel protagonista durante la presencia de Decathlon en el torneo.

Así luce la Kuikma PR Hybrid Carbon / DECATHLON

La colaboración permite a KUIKMA unir su nueva gama con la competición profesional en una semana en la que buena parte de las miradas del pádel estarán puestas en Madrid.

Los aficionados que se acerquen al Premier Padel P1 tendrán además la oportunidad de conocer el producto de primera mano. KUIKMA contará con un stand como tienda oficial del torneo donde se podrán probar las palas, y está prevista la presencia de jugadores como Coki Nieto y Ari Sánchez.

El lanzamiento supone un nuevo paso para una marca que busca ganar presencia tanto en la pista profesional como entre quienes viven el pádel cada semana.

La nueva Kuikma PR Control Carbon Fly / DECATHLON

Madrid ofrece para ello un escaparate difícil de mejorar: grandes jugadores, aficionados pendientes de cada novedad y tres palas recién llegadas que comparten una tarjeta de presentación muy concreta.

Noticias relacionadas

Carbono 3K, 355 gramos y 99,99 euros. KUIKMA pone esos tres argumentos encima de la mesa con su nueva gama DYN y convierte el Madrid Premier Padel P1 en el escenario elegido para enseñarla a los jugadores.